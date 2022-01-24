张梦旭

“我梦想有一天，在佐治亚州的红色山岗上，昔日奴隶的儿子能够同昔日奴隶主的儿子同席而坐，亲如手足”“我梦想有一天，我的4个孩子将生活在一个不是以肤色深浅，而是以品格的优劣作为评判标准的国家”……这是美国黑人民权运动领袖马丁·路德·金在1963年发表的著名演讲《我有一个梦想》中，最令人难忘的语句。

每年1月的第三个星期一，是美国的联邦假日——马丁·路德·金日。1月17日，马丁·路德·金的长子在参加有关纪念活动时指出：“我女儿的投票权现在还不如她出生的时候多，无法想象我的父母地下有知会作何感想，他们肯定倍感担忧。”美国舆论指出：“他（马丁·路德·金）肯定会对几十年后（美国）仍然存在的不公平感到震惊”，“马丁·路德·金的遗产正在被耗尽”，美国的种族问题现状同他的梦想相去甚远。

“将近60年过去了，那张充满兄弟般情谊的桌子仍在等待人们落座。”美国有线电视新闻网近日发表的评论犀利而深刻。美国联邦调查局的数据显示，美国2020年共报告8263起仇恨犯罪，超过60%有种族因素。“警察暴力地图”网站数据显示，非洲裔只占美国总人口的13%，却占被警察枪杀人数的28%。种种乱象表明，美国种族痼疾呈进一步恶化趋势。

种族问题深深植根于美国历史，有着深刻的社会和文化烙印。在当前美国政治极化严重的背景下，两党在解决种族不公问题上根本无法达成共识，取得任何进展。哈佛大学经济学教授斯蒂芬妮·斯坦切娃撰文指出，种族不平等的原因以及如何进行补救是美国国内围绕种族问题的最大分歧。美国有线电视新闻网指出，当前多个共和党主政州正在试图通过改革选举法案，进一步削弱少数族裔的投票权，“美国有沦为披着‘公平选举’外衣的表演型民主国家的危险，如果那样的话，马丁·路德·金的梦想将不再是一个梦想，而是海市蜃楼”。

马丁·路德·金曾表示，种族正义不会仅仅通过法院判决和政治家演讲来获得，如果美国社会不发生根本性的结构变化，就不可能实现真正的种族平等。今年，美国多地举办的纪念活动呼吁将行动列为重要主题。在乔治·弗洛伊德案发生地明尼阿波利斯，美国学者乌马尔·约翰逊在参加纪念活动时指出：“美国争取种族平等的斗争远未结束。自马丁·路德·金后，人们的努力往往停留在口头上，再也没有领导人做出像马丁·路德·金那样的改变。”

“没有种族正义，美国就不可能是一个真正的自由、民主社会。”美国得州农工大学社会学教授乔·费根表示。然而，正如美国媒体所指出的，对于种族问题，美国社会似乎只有空头的承诺，几乎没有实质性的改变。

《 人民日报 》（ 2022年01月24日 16 版）

(责编：白宇、赵欣悦)