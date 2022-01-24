本报记者 周卓斌

英国智库新经济基金会近日发布研究报告称，2019年12月以来，英国收入排名前5%家庭的年平均可支配收入增加超过3300英镑，而排名后50%家庭的收入却减少110英镑，可支配收入低于全国中位数水平60%的贫困家庭数量增加了30万个。英国媒体评论指出，英国长期存在的贫富鸿沟在疫情期间加速扩大。

英国国家统计局的一项调查数据显示，2018年，排名前20%家庭的年收入是排名后20%家庭的5.8倍；到了2020年，这一差距扩大至6.2倍。另一项对家庭财富情况的调查显示，排名前10%的英国家庭拥有家庭总财富的45%，排名后10%的家庭只拥有2%。

英国智库决议基金会2021年7月发布的研究显示，疫情期间，英国房价飙升、金融产品持续升值，富裕家庭财富大涨，家庭财富差距也显著扩大。《星期日泰晤士报》2021年英国富豪榜显示，亿万富翁在疫情期间的财富急剧增加，其财富总额一年间增加了21.7%；亿万级富豪也增加24人，达到171人。

与富裕家庭拥有的房屋、证券等资产快速升值相比，贫困家庭却面临消费品和能源价格攀升、房租高企和政府补贴减少的局面。英国《金融时报》的报道称，在伦敦市北部的卡姆登区，一年间该区房价上涨了10%，但该区16%的成年人每个月至少需要领取一次食物救济。运营1200家“食物银行”的英国特拉塞尔基金会表示，2021年3月以来，基金会提供的紧急食品援助量比2019年同期高11%。

社会阶层固化和流动性降低是英国贫富分化加剧的重要根源。决议基金会对英国家庭财富现状的分析显示，排名前10%的家庭构成非常稳定，集中在英格兰东南部，多从事商业和金融服务业。英国政府社会流动委员会2021年的报告指出，2020年，近1/3的英国儿童生活在贫困线下，与2012年相比增加了70多万。这些儿童未来在就业、收入、居住条件等诸多方面与同龄人的差距将持续增大。

英国慈善机构平等基金会执行董事旺达·维波斯卡说：“一边是申领食物救济的长队，一边是富豪的盛宴，疫情期间财富进一步向少数富有群体集中。”

（本报伦敦1月23日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月24日 16 版）

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