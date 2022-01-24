新华社东京1月23日电 据日本媒体23日报道，东京电力公司福岛第一核电站近日泄漏了约4吨“冻土挡水墙”冷冻液。但东电公司称，“冻土挡水墙”的功能未因此受到影响。

福岛第一核电站的地势西高东低，东部朝向太平洋，为防止地下水继续流入核电站所在建筑物的地下而导致核污水增加，东电公司于2014年6月在核电站1至4号机组周边开建周长约1.5千米的“冻土挡水墙”，2017年起全面启用。施工方法是将1568根冻结管以1米的间距插入地下30米深处，注入冷冻材料，并利用冷冻机使其冷却到零下30摄氏度，从而将周围地基冻住，形成一道冻土屏障。

据日本广播协会电视台23日报道，东电公司于1月16日在“冻土挡水墙”附近发现了泄漏的冷冻液，推测泄漏了约4吨冷冻液。泄漏的冷冻液是用于冻结地基、起到制冷剂作用的氯化钙溶液。东电公司认为，冻结管可能出现损伤，该公司将寻找损伤部位加以修补。东电公司称，这种液体不是有害物质，对环境没有影响，“冻土挡水墙”本身功能未受到影响。

2021年10月，福岛第一核电站的“冻土挡水墙”曾出现地下温度异常升高问题，当时东京电力公司也称未对“冻土挡水墙”功能产生影响。

《 人民日报 》（ 2022年01月24日 16 版）

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