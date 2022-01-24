译 新

不到两周，世界将再次进入“奥运时间”，共赴一场冰天雪地的精彩盛会。北京将成为世界上首个“双奥之城”，为一个多世纪前的“奥运三问”交出圆满的冬奥答卷。

“体育承载着国家强盛、民族振兴的梦想。体育强则中国强，国运兴则体育兴。”在习近平主席亲自谋划和推动下，奥林匹克运动在中国蓬勃发展。放眼世界，中国是迄今唯一一个举办夏奥会、冬奥会、青奥会、残奥会、冬残奥会和特奥会的国家，从奥林匹克运动的参与者、践行者朝着推动者、引领者不断迈进。

百年梦圆，这是一届民族的奥运。100多年前，在中国山河破碎、被辱为“东亚病夫”之时，有识之士的发问振聋发聩：中国何时能派一名运动员参加奥运会？中国何时能派一支代表队参加奥运会？中国何时能自己举办一届奥运会？1932年刘长春“单刀赴会”参加第十届夏奥会，1984年射击运动员许海峰在第二十三届夏奥会上击落首金，2008年北京成功举办第二十九届夏奥会，为“奥运三问”交出完美的夏奥答卷。而随着1980年中国在第十三届冬奥会上完成首秀，2002年短道速滑运动员杨扬在第十九届冬奥会摘得中国第一块冬奥会金牌，2022年北京举办第二十四届冬奥会，“奥运三问”也将迎来圆满的冬奥答案。百年奥运见证了中国百年国运的变迁，北京冬奥会的举办也必将为中华民族伟大复兴提供凝心聚气的强大精神力量。

强民惠民，这是一届人民的奥运。习近平主席强调：“体育强国的基础在于群众体育。”“要通过举办北京冬奥会、冬残奥会，把我国冰雪运动特别是雪上运动搞上去，在3亿人中更好推广冰雪运动，推动建设体育强国。”民众的广泛支持是北京成功申办2022年冬奥会的重要基础，冬奥会如火如荼地筹办更是点燃了中国人民的激情与梦想。2015年北京获得举办权时，冬奥会小项中约有1/3在中国从未开展过，冬残奥六大项目在中国仅开展2个。如今，全国掀起了空前的冰雪运动热潮。中国健儿将在本届冬奥会上奋勇拼搏，力争再创佳绩；中国运动员参与的冬残奥会项目已拓展到6个大项，实现大项参赛全覆盖。与此同时，冰雪运动正走进校园、走进社区、走进乡村。最新数据显示，自成功申办北京冬奥会以来，全国居民冰雪运动参与人数达3.46亿，“带动3亿人参与冰雪运动”的美好愿景已提前成为现实。

胸怀天下，这是一届世界的奥运。在新冠肺炎疫情肆虐、全球性挑战交织的今天，一场国际社会共同参与、“更团结”的冬奥盛会比以往任何时候更具世界意义。从2008年的“同一个世界，同一个梦想”到2022年的“一起向未来”，从夏奥会象征“金玉良缘”的“金镶玉”到冬奥会寓意“天地合、人心同”的“同心”奖牌，中国始终在推动奥林匹克运动的过程中践行人类命运共同体理念，为世界同舟共济、共渡难关提出中国方案，彰显了大国情怀、大国气度、大国担当。大道不孤，北京冬奥会得到国际社会热情响应和广泛支持，力挺冬奥会的大势浩浩荡荡，汇成了捍卫奥林匹克精神的最强音和正能量。北京冬奥会必将再次在奥林匹克的历史上书写光辉的一页，成为世界冰雪运动发展和人类团结克服危机的里程碑。

逐梦冰雪，共赴未来。在党中央的坚强领导和全国各族人民上下一心的努力下，中国将再次上演奥运梦与中国梦共振的盛世交响，为世界奉上一届简约、安全、精彩的奥运盛会。熊熊燃烧的奥林匹克之火必将穿透重重阴霾，照亮全人类更美好的明天！

《 人民日报 》（ 2022年01月24日 16 版）

(责编：白宇、赵欣悦)