本报记者 吴 杰 彭 敏 谢佳宁 毕梦瀛

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过去一年，拉美国家努力克服疫情影响，持续出台一系列稳经济、保民生政策举措，积极推动复工复产，各项经济指标逐步回暖。新的一年，地区经济走势仍取决于各国疫苗接种速度、国际大宗商品价格走势等多重因素。中拉合作的稳步推进，必将为拉美地区抗击疫情、经济复苏提供更多助力。

根据世界银行最新预测，2021年拉美地区整体经济增速有望达到6.7%。整体上，去年拉美国家促进经济恢复性增长取得一定成效，经济缓步回暖。世界银行同时指出，受财政和货币政策收紧、劳动力市场状况改善有限等因素影响，预计未来拉美地区经济增速将放缓。当前，地区多国正努力应对疫情反弹、通胀压力等难题，加快推进经济社会发展进程。

地区多国经济逐步回暖

尽管疫情影响依然严重，但过去一年拉美地区主要经济体逐步适应疫情常态下的经济发展节奏，各国在努力稳定经济和加强社会保障方面持续发力，成效逐步显现。

巴西经济部近日预测，2021年巴西经济增速有望达到5.1%。巴西全国工业联合会的报告显示，2021年巴西出口和进口增长显著。其中，2021年11月巴西农产品出口额创10年来新高，达到83.6亿美元。报告指出，2021年下半年巴西通货膨胀、就业、全球价值链等都有明显改善。

2021年哥伦比亚经济迅速反弹，预计经济增速达9.7%。哥伦比亚总统杜克日前表示，2021年哥经济重启和社会发展成绩显著，民生、就业、投资、基建、环保等领域取得稳步发展。与此同时，秘鲁国家统计和信息研究所的最新报告显示，2021年第三季度秘鲁国内生产总值同比增长11.4%，前三季度累计增长17.5%。

拉美其他一些主要经济体也上调2021年经济增长预期。智利预测2021年经济增速将超过11%；阿根廷预测2021年经济增速达9%；墨西哥预测2021年经济增速有望达到5.4%。专家分析指出，一段时期以来，拉美多国通过实施积极的财政政策和宽松的货币政策，同时受益于大宗商品价格上涨等外部因素，地区国家财政基本面逐步改善，外贸出口积极向好，经济活动受到的冲击有所缓解。

复苏进程机遇挑战并存

新一年里，拉美国家面临的主要任务仍是控制疫情、恢复经济、改善民生。联合国拉加经委会近日指出，疫情起伏、疫苗接种不平衡、供应链中断和运费上涨等，都是拉美各国共同面临的不确定性。世界银行预测，拉美经济2022年和2023年的增速将下滑至2.6%和2.7%。

世界银行在《全球经济展望报告》中指出，2021年拉美地区面临巨大的通胀压力，地区主要经济体的央行均难以实现其控制通胀的目标。墨西哥央行2021年连续上调利率，但通胀预期仍持续升温。最新数据显示，2021年全年墨西哥通胀率达7.36%，为20年来最高水平。巴西2021年通胀率为10.06%，创2015年以来新高。阿根廷则面临巨额债务问题，通胀压力巨大。智利前财政部长贝拉斯科警告说，公共和私人债务大幅增加、债务期限缩短以及全球利率上升是一个危险的组合。

受变异新冠病毒奥密克戎毒株扩散影响，当前拉美地区疫情防控形势依然严峻复杂，疫苗供应短缺、接种率不高等仍是突出问题。世界银行的报告指出，拉美地区经济复苏的关键仍在于地区各国能否有效控制疫情。即使在疫苗接种率较高的国家，新冠病毒变异引发的疫情反弹仍然是经济复苏的最大挑战。

拉美国家努力恢复经济社会发展既面临新挑战，也面临新机遇。经合组织发展中心、联合国拉加经委会等近期联合发布《拉丁美洲2021年经济展望》报告称，加速推进数字转型和绿色增长，将成为未来拉美经济恢复的着力点和新增长点。

当前，拉美电子商务市场发展迅速，数字经济发展潜力巨大。据统计，2021年前5个月，拉美地区进行网络和在线支付的消费者用户增加1300万，累计超过1.5亿人次。在线消费已经占到该地区消费活动六成以上。拉美数字金融科技市场2021年吸引该地区40%的风险资本投资。

地区国家积极抢抓绿色发展机遇，将有助于加快经济转型。数据显示，巴西全国光伏在运装机容量已突破13吉瓦历史大关。哥伦比亚2021年9月发行了2万亿比索（1美元约合4000比索）绿色国债，为可再生能源发电、降低交通工具油耗、保护森林等绿色项目提供资金。世界银行报告指出，对于拉美国家来说，“培育可持续能源的未来”将是实现经济增长的优先事项之一。

中拉经贸合作平稳韧性足

中国是拉美地区第二大贸易伙伴国，该地区是全球对华出口增速最快的地区之一。2021年，中拉贸易投资保持较高增长。第十四届中国—拉美企业家高峰会公布的数据显示，2021年1月至9月，中拉贸易额达3318.8亿美元，同比增长45.5%。拉美是中国对外投资的第二大目的地，在拉美中资企业已超过2700家。专家普遍认为，近年来，中拉始终坚持走合作共赢之路，经贸合作持续稳步扩大。在拉美经济艰难复苏进程中，中国始终是积极的推动力量。

联合国拉加经委会近期发布的拉美加勒比地区国际贸易展望年度报告指出，拉美地区经济恢复的一大关键仍是持续加强与中国的贸易往来。2021年，该地区对华出口约占地区贸易总量的35%。巴西经济部外贸局日前公布的数据显示，2021年巴中双边贸易总额达1381亿美元，同比增长30.9%。智利海关统计显示，2021年前三季度，智利对华出口同比增长43.2%。智利去年12月与中国签署《冷冻水果议定书》，获准进入中国的智利冷冻水果从3种大幅增加到17种。墨西哥经济部长塔蒂亚娜·克洛铁尔表示，疫情下墨中双边贸易和投资逆势上扬，彰显两国经贸关系巨大韧性和潜力。中国拥有巨大的消费市场和强大的海外投资能力，对墨实现经贸关系多元化和可持续发展具有重要意义。

去年12月，中国—拉美和加勒比国家共同体论坛第三届部长会议成功举行，会议通过了《中国—拉共体论坛第三届部长会议宣言》和《中国与拉共体成员国重点领域合作共同行动计划（2022—2024）》成果文件，就未来3年深化中拉战略互信和重点领域务实合作达成广泛共识。“这是拉中合作不断深化的又一座里程碑。”联合国拉加经委会执行秘书巴尔塞纳表示，中国在拉美的投资贸易不断增长并趋向多元化。中国是拉美重要的药品和医疗物资来源国，拉美国家同中国的疫苗合作取得很大进步。在新能源领域，双方也可继续扩大合作。

秘鲁国立圣马科斯大学教授麦地那瓦斯奎兹表示，拉中经济互补性强，合作潜力巨大，拉中贸易额2021年大幅增长表明，拉中经贸合作持续深化积极助力拉美国家疫后经济复苏。

（本报里约热内卢、墨西哥城1月23日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月24日 16 版）

(责编：白宇、赵欣悦)