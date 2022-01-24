蔡 润

1月24日是中国与以色列建交30周年纪念日。去年11月，习近平主席同以色列总统赫尔佐格通电话，为两国关系发展提供了战略引领，指明了前进方向。双方一致同意以庆祝两国建交30周年为契机，推动中以创新全面伙伴关系持续健康稳定发展。

中华民族和犹太民族都有悠久历史和辉煌文明，双方友好交往源远流长，留下了许多值得铭记的感人故事。早在公元8世纪，就有犹太人沿着古丝绸之路来到中国。二战期间，中国人民向犹太难民伸出宝贵援手，犹太人民支持中国人民争取民族独立和抵抗外来侵略斗争。1992年1月24日，中以建立大使级外交关系，翻开两国和两个民族关系的新篇章。在双方领导人战略引领和直接推动下，中以关系经受住国际风云变幻考验，始终沿着相互尊重、求同存异、互利共赢的方向发展，各领域合作硕果累累，跨越千年的友好情谊焕发出新光芒。

30年来，中以政治互信不断提升。双方领导人保持密切互动，各层级友好往来日益频繁。两国政府间经济技术合作机制、创新合作联委会机制相继建立。2017年，中以建立创新全面伙伴关系，有力推动两国关系持续向好发展。

30年来，中以务实合作日益密切。中国成为以色列在亚洲第一、全球第三大贸易伙伴。两国2021年贸易额达228亿美元，是建交之初的450多倍。中国企业积极参与以色列基础设施建设，许多以色列创新企业到中国落户发展，双方合作打造了海法新港、中以常州创新园、上海创新园等标志性项目，创新合作成为两国关系的亮点和助推器。

30年来，中以传统友谊持续深化。两国已累计结成24对友好城市。北京、上海、广州、成都、香港开通直达特拉维夫航班。2019年，赴以色列的中国公民达17万人次，以色列公民赴华旅游人数约10万人次。在抗击新冠肺炎疫情斗争中，中以守望相助、共克时艰，以实际行动诠释了“患难见真情”的真谛。

北京冬奥会即将拉开帷幕，以色列各界对此热切关注。以色列奥委会主席娅埃尔·阿拉德表示，以方运动员将参加高山滑雪、花样滑冰和短道速滑比赛。我还看到一则令人欣喜和感动的报道，以色列一家三口人，父亲是滑雪教练，兄妹二人是滑雪运动员，他们都将代表以色列参加北京冬奥会，为能够去中国参赛而感到自豪。在中以建交30周年之际，两国人民共襄冰雪运动盛会，可谓“双喜临门”。相信北京冬奥会将进一步增进两国人民之间的友谊，为中以关系注入新动力。

30岁在中国文化和犹太文化中都具有特殊意义。中国人讲“三十而立”，犹太人将30岁视为精力最充沛的年龄。我坚信，在两国领导人引领下，在双方不懈努力下，中以关系必将以建交30周年为新起点，迈向更加美好、精彩的未来。

（作者为中国驻以色列大使）

《 人民日报 》（ 2022年01月24日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)