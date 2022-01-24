安杰伊·克拉斯尼茨基

体育运动展现的拼搏、进取、团结精神正是人类面对挑战时最需要的宝贵精神财富。北京冬奥会的成功举办将鼓舞全世界人民战胜疫情带来的挑战，共创后疫情时代美好世界

北京冬奥会即将开幕，我非常高兴能够再次前往北京，见证四年一次的冬奥盛会。我完全相信，北京将为所有参赛运动员提供出色的赛事组织和保障服务，向世界呈献一届精彩的冬奥会。

这将是北京继2008年夏季奥运会后第二次举办奥运会，北京将因此成为“双奥之城”。2008年，我作为波兰手球协会主席参加了北京奥运会，北京在各方面的准备工作和中国人民的热情好客给我留下了美好印象。今年，我将带领55名波兰运动健儿参加北京冬奥会。我们曾在延庆赛区参加测试赛，对北京冬奥会各项准备工作充满信心。北京冬奥会将成为一届让各国运动员都满意的赛事，全世界所有人都将看到中国是如何主办世界顶级体育赛事的。

冰雪运动深受波兰民众喜爱。但从全球范围看，受场地和气候等条件限制，冰雪运动的普及仍有较长的路要走。体育强国的基础在群众体育。举办北京冬奥会必将进一步夯实冬季运动在中国的群众基础，带动更多民众参与冰雪运动。我们看到，随着冰雪运动的发展潜力不断释放，越来越多中国顶尖运动员站到了冬奥会舞台上，中国的冬季运动必将因此取得巨大进步。

受新冠肺炎疫情影响，北京冬奥会赛事组织和运动员参赛都将受到一定程度考验。目前，我们正严格按照《北京2022年冬奥会和冬残奥会防疫手册》要求，组织运动员和教练员进行训练和检测。我们将尽一切努力确保运动员安全参赛、安全回国。中国在疫情防控方面取得了令人瞩目的成绩，我们对北京冬奥会期间的疫情防控工作充满信心。

奥运会是全世界运动员的盛会，是展示人类团结和友谊的平台。我们反对将体育政治化，希望所有为北京冬奥会准备多年的运动员都能参加这次盛会。我不认为少数杂音会影响北京冬奥会的成功举办。

新冠肺炎疫情发生以来，世界发生了很大变化，但人们对体育运动的热情没有减少。体育运动展现的拼搏、进取、团结精神正是人类面对挑战时最需要的宝贵精神财富。北京冬奥会的成功举办将鼓舞全世界人民战胜疫情带来的挑战，共创后疫情时代美好世界。北京冬奥会的开幕恰逢中国春节假期，我希望通过人民日报向中国人民恭贺新春。

祝愿北京冬奥会成功举办，祝所有运动员取得佳绩。

（作者为波兰奥委会主席）

《 人民日报 》（ 2022年01月24日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)