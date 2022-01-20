人民网记者 马菲 张悦

韩国文化体育观光部长官黄熙。韩国文化体育观光部供图

“我赞赏中国为成功举办冬奥会所付出的巨大努力，相信冬奥会一定能够成功顺利举行。”韩国文化体育观光部长官黄熙近日接受人民网记者专访时表示，中国具有丰富的国际体育赛事组织和运营能力，一定能为世界带来一场令人难忘的冬季体育盛会。

“中国将释放更大的发展潜力”

黄熙曾两次到访中国，中国当今的城市面貌令他十分惊叹。“我之前对中国的传统文化了解较多，脑海中的中国印象还停留在古老东方文明的发源地。到中国后我发现，北京、上海等中国城市既展现出了国际化水平的现代大都市风貌，又极好保留了城市历史风貌，呈现出传统和现代和谐交融的景象。”

黄熙表示，改革开放以来，中国经济取得了辉煌的发展成就。当前，中国不仅在传统制造业保持优势，在信息通信、航空航天等尖端技术领域也领跑全球。“中国经济发展动力十足。随着改革开放的不断推进，中国将释放出更大的发展潜力。”

今年是中韩建交30周年，两国政府去年宣布正式启动“2021—2022年中韩文化交流年”。黄熙表示，韩中两国友好交往历史源远流长。建交以来，两国在经济、文化、科技、旅游等领域的交流与合作不断深化。希望以中韩建交30周年和“2021—2022年中韩文化交流年”为契机，两国未来能够进一步开展不同形式、不同层次的文化交流与合作，增进两国人民的相互理解，进一步推动两国战略合作伙伴关系迈向新台阶。

“为世界冰雪运动发展树立新的里程碑”

韩国于2018年举行了平昌冬奥会。在平昌冬奥会闭幕式上，奥运会会旗传递到了北京手中。黄熙表示，希望通过相继举办冬奥会，韩中两国能够进一步加强在举办国际体育赛事上的相互合作，并进一步推进在冬季体育运动领域的相互交流。

北京冬奥会赛时将实现所有场馆100%使用绿色电力，建设场馆全面满足绿色建筑标准，赛事使用的清洁能源车辆占比为历届冬奥最高，这一系列践行低碳理念的举措令黄熙印象深刻。黄熙本人也是冰雪运动爱好者，他希望自己将来能有机会到中国体验滑雪和滑冰，感受中国先进的冬季运动场地和设施以及冬奥会给中国带来的巨大变化。

黄熙认为，中国提出了“绿色、共享、开放、廉洁”的办奥理念，并将“绿色”放在首位，这体现出中国政府举办环保型奥运会的坚定决心。“碳中和是人类共同的课题，希望北京冬奥会能够为推动人类社会实现绿色低碳发展发挥重要作用。”

当前，新冠肺炎疫情仍肆虐全球。黄熙表示，经过不懈努力，中国已有效控制了疫情的传播。为确保冬奥会的防疫安全，中国制定了闭环管理等严格的防疫措施。中国在防疫方面已经做好了充分准备，在疫情期间举办的北京冬奥会将为世界冰雪运动发展树立新的里程碑。

“不论是在防疫方面还是在赛事组织能力方面，我都对中国抱有充分信心。我期待北京冬奥会能够成为全世界人民克服新冠病毒、重回日常生活的最重要起点。我也相信以夏季奥运会举办经验为基础，北京冬奥会一定能够成功举行。”

据黄熙介绍，韩国运动员正在全力以赴积极备战，争取以最佳状态亮相北京冬奥会。他希望除了短道速滑、速度滑冰等韩国传统优势项目外，韩国运动员在滑雪、有舵雪橇、俯式冰橇、冰壶等项目上也能取得佳绩。

“不过，与成绩相比，冬奥会的意义则更为重要。北京冬奥会将是中国献给全世界人民的一份充满希望的礼物。”黄熙表示，希望北京冬奥会能够给长期受疫情影响的世界人民带来治愈和安慰，成为一届传递温暖和感动的盛会。

(责编：王禹蘅、常红)