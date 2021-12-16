人民网北京12月16日电 2021国际中文教育智库论坛今日在京开幕，本次论坛以“变局与创新——国际中文教育的机遇与挑战”为主题，由中国传媒大学主办，全球化智库（CCG）和太和智库联合协办，中国传媒大学国际中文教育传播研究中心承办。

在开幕式致辞环节，中国传媒大学副校长段鹏教授代表主办方对与会嘉宾表示热烈欢迎，他指出国际中文教育面临着“世界格局”“技术变革”“需求变化”的三个变化，其发展需要依靠多元主体的携手共进，智库平台是其中的重要力量。中国传媒大学希望以此次论坛为契机，搭建智库交流平台，为国际中文教育的发展营造良好氛围，扩大中外多层次对话与交流。全球化智库联合创始人、秘书长苗绿在致辞中说，语言不仅是交流的工具，更是民心相通的桥梁。中文属于中国也同样属于世界，国际中文教育是中文实现其全球价值的重要依托。全球化智库希望与主办方一起搭建广阔的思维碰撞和实践交流平台，推动各位专家在此各抒己见，共同筹划国际中文教育的未来。太和智库高级研究员、国家职业教育指导咨询委员会委员、中国高等教育学会外国留学生教育管理分会理事长刘京辉在致辞中表示，“构建人类命运共同体”是一个宏大的时代命题，深入而多元的国际语言合作正是破题的重要基础。中国传媒大学是国内以传播理论和实践见长的一流大学，通过举办论坛推动智库专家探讨相关议题，将促进未来中文国际教育方向从语言教学向语言应用的方向发展。太和智库愿意与其他智库和专家学者一起继续在中外语言研究及交流合作方面发挥更多的作用。开幕式由中国传媒大学政府与公共事务学院党总支书记金勇主持。

在主旨演讲环节，中国传媒大学副校长段鹏教授以《后疫情时代在线教育发展现状、问题及对策》为题，从教育自媒体的发展现状、现存问题以及未来路径三个方面探讨开展国际中文线上教育的价值。资深商业专栏作家、全球化智库副主任大卫·克莱尔（David Blair）从国外语言学习者的角度，谈论了学习中文的困难，中文在海外的学习现状以及中文与中国文化传播的关系。北京语言大学汉语国际教育研究院（教育部人文社科重点研究基地）院长、基地主任吴应辉教授以《大变局下全球中文教育展望》为题，同与会嘉宾分享了他关于国际中文教育发展机遇，国际中文教育的定位和推广策略等方面的观点。中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文分享了研究院近期发布的几份报告，从智库的角度探讨了如何能够提升国际中文教育传播能力，向世界讲述一个完整中国形象。中国传媒大学政府与公共事务学院副院长周亭教授主持主旨发言并对嘉宾的发言进行了点评。

本次智库论坛为期两天，会议期间还将举办“新平台·新技术背景下的国际中文教育”“新环境·新全球格局下的国际中文教育”和“新用户·面向新世代的国际中文教育”三个分论坛，将会有来自北京语言大学、英国兰卡斯特大学、中国传媒大学、英属哥伦比亚大学、中国人民大学、厦门大学等国内外智库专家，VIPKID & LingoBus、枫叶教育集团、完美世界教育等国内教育集团的行业专家一起就国际中文教育发展深入探讨。

(责编：徐祥丽、刘慧)