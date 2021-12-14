【塔吉克斯坦】拉希德·阿利莫夫

这里人迹罕至，鸟兽无踪，只有眼神凌厉的金雕展翅翱翔于雪山之巅，成群的高山牦牛在陡峭的山岩上攀援觅食......然而，这远不是现代帕米尔山脉迷人图景的全部，而只是其中最小的一部分。过去20年，横跨中国和中亚的帕米尔高原发生了翻天覆地的变化。2004年，中塔卡拉苏-阔勒买陆路口岸开放。中欧班列穿越哈萨克斯坦和中国边界，将货物源源不断地运往中亚和欧洲。这些都是中国与中亚20年来务实合作的成果。

跨国、跨区交通走廊的建设使中亚成为联结中国、欧洲和亚太的重要通道。过境哈萨克斯坦、横跨亚洲的交通走廊在中国进出口货物运输方面发挥着日益重要的作用。经由这些交通大动脉，中亚与世界主要港口实现联通，为中亚内陆国家积极参与全球贸易、经济增长和可持续发展提供重要支撑。“古丝绸之路 ”正以全新的科技面貌焕发出勃勃生机，将中国与周边国家，以及海外贸易伙伴更加紧密地联系在一起。

联通内陆与海洋

中亚的哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦五个国家都没有出海口，乌兹别克斯坦还是双重内陆国。地处内陆的地理位置加大了中亚国家对外经贸活动的难度，抑制了中亚经济发展。上世纪末以来，中亚与中国通力合作，大力建设过境运输通道，极大地缓解了地理位置造成的局限。各方合作建设中亚铁路、公路、管道、航空运输走廊，全面发展通讯技术，大大缩短了中亚国家与沿海国家的发展差距，最大程度克服了客观存在的地理差异。

中亚国家的物流运输业尚不发达，铁路仍然是中亚远距离货物运输的主要解决方案。近年来，过境中亚的中欧班列运输量持续增长，“一带一路”务实合作是实现逆势增长的主要原因。2015年以来，哈萨克斯坦国家铁路公司的集装箱货运量增长5倍。2021年上半年，哈铁集装箱货运量同比增长44%。据预测，2025年哈过境集装箱运输量有望增至166万标箱。哈萨克斯坦已经成为欧亚运输通道上的重要国家。

搭上“一带一路”快车

哈萨克斯坦与中国相邻主要有5个陆路口岸。2021年1-8月，两口岸进出境中欧（中亚）班列数超过8000列；阿拉山口班列数量同比增长28.4%，霍尔果斯班列数量同比增长39.5%。

霍尔果斯历史悠久，自古便是丝绸之路上的重要驿站，如今则是融合铁路、公路和天然气管道等多种运输方式的交通枢纽。霍尔果斯口岸1881年正式开放。2012年，霍尔果斯国际边境合作中心正式揭牌，是中国与其他国家建立的首个国际边境合作中心。同年12月22日，中哈霍尔果斯-阿腾科里铁路口岸首趟列车开通。

阿拉山口铁路、公路、石油管道口岸1992年12月正式开放。阿拉山口综合保税区是新疆首个综合保税区。目前，多斯特克口岸集装箱转运站正在进行改造，计划新建4个新的货物转运站，改造2个现有货物转运站。预计到2025年，口岸年通行能力将由目前的34.4万标箱增至170万标箱。2020年6月4日，4个新建集装箱转运站中的第一个竣工并投入运营，口岸中欧班列日均过境通关能力提高3列。

连云港——中亚通往亚太的门户

过去没有人会想到，黄海沿岸的连云港会成为中亚通往亚太地区的门户。20世纪80年代初，连云港被批准为中国第一批沿海开放城市，成为改革开放的前沿。如今，连云港是一座发达的工业、贸易和旅游城市，是新欧亚大陆桥和东西运输走廊北线的交汇点。

连云港是世界上50个最大的集装箱港口之一，从日本和韩国发运的货物通常在这里换装，用铁路集装箱经中亚运往欧洲。2014年5月，哈萨克斯坦在连云港开设了物流码头。中哈（连云港）物流合作基地使哈萨克斯坦和有关国家的产品获得了出口亚太的运输通道，海运距离大大缩短。

早在2015年，连云港就成立了上海合作组织国际物流园，园区面积45平方公里，计划建成国际物流枢纽和创新发展中心。2020年8月，上合组织自由贸易试验区跨境电子商务中心在园区内正式开业。上合组织秘书长、连云港市荣誉市民弗拉基米尔·诺罗夫表示，连云港很快将成为矿产丰富的中亚国家进入亚太市场的海上门户。上海合作组织和东盟之间不断加强的互动将在这一过程中发挥积极作用。

国际道路运输快速发展

连云港是2014年上合组织杜尚别峰会后签署的《上海合作组织成员国政府间国际道路运输便利化协定》规划的6条国际道路运输线路之一的起点城市。联合国亚太经社会高级专家参与起草的这份协定聚焦上合区域基础设施的可持续发展，为多式联运走廊的协调发展和顺利运行创造必要条件。而且，《协定》对其他欧亚国家开放，互联互通的地域范围广泛。

基于《上海合作组织成员国政府间国际道路运输便利化协定》打造的从太平洋（中国连云港）到波罗的海（俄罗斯圣彼得堡）的国际道路运输通道使用全新的多边许可证机制，在同类运输走廊中独树一帜。这为新建和改造上合地区国际道路开辟了广阔机遇，有助于经贸关系提质增速，扩大上合国家间的贸易额。

2020年6月5日，中欧班列“中吉乌”公铁联运国际货运班列在甘肃（兰州）国际陆港首发。中国-吉尔吉斯斯坦-乌兹别克斯坦多式联运走廊正式开通。班列从兰州出发，经铁路先运至新疆喀什，从铁路转为公路运输出境。这条通道在运营线路大大缩短了运输时间，对中亚国家特别有吸引力和竞争力。

未雨绸缪长远规划

21世纪初，中国、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦从零开始修建了三条中亚天然气管道，三条管道保持平稳运营，成为区域能源大动脉。当今世界最长的三条天然气管道中有两条经过中亚：一条是土库曼斯坦-中国管道，另一条是中亚-中国天然气管道。中国的西气东输管道是世界上最长的天然气运输路线，干线总长度8704公里。

土库曼斯坦-中国天然气管道对中国制造业的增长和经济平稳发展发挥着关键作用，设计能力为每年550亿立方米。中亚-中国天然气管道的总体容量可以提升至每年650亿立方米。

中国-中亚天然气管道自2009年12月投入使用以来，已经安全平稳地运行了11年多，向中国累计输气量超3360亿立方米。项目的顺利实施得益于双方的通力合作，中国是中亚国家的可靠伙伴。

能源管道，就像古丝绸之路的驿道一样，不断延伸、拓展。土库曼斯坦、哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦都愿与中国在天然气领域进一步深化合作。土库曼斯坦一直是中国管道天然气的头号供应国，其次是俄罗斯、哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦。2006年5月以来，哈萨克斯坦连续5500多天通过哈萨克斯坦-中国石油管道向中国出口石油。从中亚进口的石油确保了中国西部地区的能源供应，也有助于进一步深化中国与“一带一路” 沿线国家的能源合作。

百舸争流奋楫者先

中国同中亚五国的双边关系先后提升至战略伙伴关系高度，这为中国与中亚的互联互通合作注入了强大动力，极大地提升了中亚国家的贸易、经济和投资水平。互为邻国、睦邻友好、合作发展互联互通都是中国与中亚国家发展经贸关系的显著优势。

高度重视发展对华互联互通不仅直接拉动了中亚国家的外贸发展，而且提升了中亚国家的投资吸引力。截至2020年底，中国对哈萨克斯坦累计投资额达到214亿美元；对吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦两国的累计投资额超过30亿美元。过去三年中国对乌兹别克斯坦的直接投资接近40亿美元。新冠肺炎疫情在一定程度上抑制了中国对中亚的投资，但并未动摇投资合作的根基。中国和中亚国家仍开发和推进更多双边和多边合作项目，加快交通基础设施建设，进一步深化中国-中亚战略伙伴关系。（作者系太和智库高级学者、上海合作组织前秘书长（2016-2018年）；翻译：杨波）

相关阅读：

俄文版

(责编：王禹蘅、刘慧)