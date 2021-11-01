新华社瓦莱塔11月1日电 通讯：无论去中国多少次，总会有新发现——马耳他作家韦拉的“中国故事”

新华社记者陈文仙

“有时媒体无法给读者描述一个真实、全面的中国。中国之大、文化之丰富、社会之发展，是你必须亲眼去看的。无论人们去中国多少次，总有新发现，总给人留以深刻印象。”马耳他作家菲奥娜·韦拉日前接受新华社记者采访时如是说。

曾两次到访中国的韦拉，目前正在收集马耳他人首次访问中国的故事。

在2014年第一次访问中国之前，韦拉觉得中国“既遥远又陌生”。但结束这次中国之旅后，她发现中国成了她“亲密的朋友”。于是，韦拉在2019年开启了她的第二次中国之旅。如今，韦拉期待着在新冠疫情结束后第三次前往中国，并希望未来能有更多机会访问中国。

“我一直对中国感兴趣。但由于中国距马耳他如此遥远，且有着不同的文化和语言，对我来说，最初萌生访问中国的想法近乎一个梦想。”韦拉承认，在访问中国之前，她对中国了解甚少，虽然她从书本上和媒体报道中了解了一些关于中国的信息。“这完全不同，有时媒体无法给读者描述一个真实全面的中国，你必须亲眼去看。”

应马耳他中国文化中心邀请，2014年韦拉和其他几名马耳他人来到中国。在近两周时间里，韦拉和伙伴们到访了北京和上海，参观了长城、故宫，也亲历了这两座大城市的现代生活。

“中国太棒了！”韦拉说，“在中国的所见所闻让我感到惊奇，我毫无保留地将我的经历跟大家进行了分享。”

韦拉的中国之旅丰富了她对中国的认识，中国人的热情好客、诚信和勤奋也给她留下了深刻的印象。“如果中国人答应你做一些事情，你就会得到他们所承诺的，他们是守诺的人。”。

五年后的2019年，韦拉再次前往中国，参加了在北京举行的关于文化遗产保护方面的研讨会。虽然这是她第一次独自出国，但她觉得自己只是去拜访一个“老朋友”。这次，韦拉在中国待了近一个月，有机会去了云南省。

谈起在云南的经历，韦拉说：“云南有那么多不同特色、文化背景的少数民族和睦生活在一起，我深感惊奇。”

比较两次中国之旅，韦拉说，中国社会经济发展迅速，高科技得到广泛应用，人民生活水平不断提高，对外国人开放、包容。

“中国幅员辽阔，而且社会快速发展。”她说，“去中国看看”已成为一些外国人的“一个梦想”，这其中就包括韦拉19岁的女儿。这名年轻女孩甚至考虑将来在中国工作或生活。

“我喜欢与人交流。”韦拉说，这促使她学习中文，以便再次前往中国时能与人直接沟通。为了把梦想变成现实，她的女儿也在学习中文。

韦拉告诉记者，她正忙于收集关于马耳他人第一次访问中国所经历的故事，向更多马耳他人展示美丽的中国。她说，相较而言，第一次去中国的经历在感官上会更有冲击力。

“中国给了我很多，我想回报中国。”韦拉说，这是她收集马耳他人的“中国故事”的初衷。

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