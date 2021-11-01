新华社东京11月1日电（国际观察）闯过大选关 岸田仍面临考验

新华社记者姜俏梅

日本国会众议院选举10月31日晚结束。11月1日凌晨揭晓的选举结果显示，日本最大执政党自民党所获议席与选前相比虽有所下降，但仍达到足以单独维持国会稳定运行的“绝对稳定多数”。

分析人士指出，这一结果表明，刚刚上任不久的日本首相岸田文雄首战告捷，闯过大选这一关。不过多名自民党重要人物在小选区选举中落选，预示着岸田政权仍将背负前首相安倍晋三和菅义伟遗留的政治“负遗产”艰难前行，未来仍将面临考验。

意外大胜

本次众议院选举是岸田10月初上台后举行的首次全国规模的国政选举。此次选举决定政权归属，被视为岸田政权面临的首次重大考验。

在选战中，自民党和公明党执政联盟强调执政能力和稳定性，力图维持执政地位；以立宪民主党为首的在野党则批判执政联盟自安倍政权以来的政策路线，希望实现政权更迭。同时，立宪民主党还联合其他4个在野党进行“共斗”，在总共289个小选区中的213个推举了联合候选人。

由于此前菅义伟因疫情应对不力饱受批评，加上自民党在上届大选中大胜在很大程度上是占了在野党分裂的便宜，因此日本舆论选前普遍认为，自民党在此次大选中议席数会有较大幅度下降。

岸田自己也仅把胜选目标定为执政党议席数相加过半。日本众议院总共有465个议席。也就是说，对岸田而言，自民党和公明党总共获得233个议席即为胜选。

但最终的选举结果显然有些出人意料。自民党议席从选前的276个降至261个，仅减少15个。而且261个议席正好达到“绝对稳定多数”，即确保自民党在国会所有常任委员会拿到委员长职位并拥有过半数委员。公明党则比选前增加3个议席，达到32个。执政联盟总共拿到293个议席，大大超出选前预期，可谓大获全胜。

“共斗”失利

在野党方面，“共斗”的5个政党中，立宪民主党从选前的109个议席降至96个，日本共产党从12个降至10个，国民民主党从8个增至11个，令和新选组从1个增至3个，社民党保持1个议席不变。尽管各党议席有升有降，但从总体上看，5党“共斗”未能达到政权更迭的目的，最大在野党立宪民主党还遭遇重大失利。

具体来看，5党联合推举候选人的策略在小选区选举中其实是有效的。小选区由选民直接对候选人投票，得票最多者当选。在野党通过联合推举候选人，可制造在野党与执政党候选人一对一对决的局面，避免不满自民党执政选民的选票分散。立宪民主党的小选区议席从选前的48个增加到57个。

但问题是，立宪民主党的比例代表议席从选前的61个骤降至39个，议席损失远超在小选区的增量。在比例代表选举中，选民对政党投票，并根据得票数多少按比例给各政党分配议席。有日本媒体分析，在野党“共斗”在比例代表选举中失利，主要是因为各党政治理念差异较大，为赢得选举而捆绑在一起的做法未能获得选民认可。

分析人士指出，立宪民主党的前身民主党2009年上台执政3年表现不佳，本就令日本选民不敢轻易相信在野党的执政能力，如今几个政治理念差异较大的在野党谋求联合执政，让选民更加不放心。

隐忧犹存

尽管自民党取得胜利，但也暴露出不少问题。包括自民党二号人物干事长甘利明和世博担当大臣若宫健嗣在内，多名自民党重要人物在小选区选举中落败，靠着党内比例代表名额才“复活”当选。甘利明也成为第一个在小选区选举中败北的自民党干事长。而自民党石原派首领、前干事长石原伸晃更是连比例代表“复活”都未能实现，失去议席。

分析人士指出，这样的结果表明，安倍和菅义伟政权权钱交易等政治“负遗产”仍在发酵，岸田政权需要坦率承认并设法纠正，不然恐将对明年夏天参议院选举产生影响。

未来岸田将面临兑现选举承诺等切实问题，首当其冲是经济复苏。舆论认为，岸田政权需要尽快给出复苏经济的具体措施，以及兼顾经济增长和财政重建的中长期经济战略。而在新冠疫情下，同时做好疫情防控和经济复苏也并非易事。

值得注意的是，在此次选举中未加入“共斗”的在野党日本维新会成为除自民党之外的最大赢家，议席数从选前的11席增至41席，一跃成为众议院第三大政党。

日本山口大学名誉教授纐缬厚说，以自民党为首的执政联盟占据绝对稳定多数议席，右派政党维新会势力大增，表明当今日本政治保守化和右倾化日益明显。自民党和维新会一贯对修改和平宪法态度积极，如果它们在明年参议院选举中增加席位，将有可能掀起新一轮修宪风波。

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