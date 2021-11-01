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外交部：中方坚定支持推动伊核全面协议早日重返正轨

2021年11月01日20:54 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月1日电（记者成欣、王宾）外交部发言人汪文斌1日表示，有效履行全面协议是解决伊核问题的唯一正确途径，中方坚定支持推动全面协议早日重返正轨，将继续同有关各方保持密切沟通，建设性参与谈判。

　　在当日例行记者会上，有记者问：据报道，10月30日，美国总统拜登、德国总理默克尔、法国总统马克龙、英国首相约翰逊举行会晤后发表联合声明称，各方坚信就伊核协议恢复履约迅速达成协议并予以执行是有可能的。呼吁伊尽快完成恢复履约谈判。各方承诺将继续就此与俄罗斯、中国和欧盟密切合作。中方对此有何评论?

　　汪文斌说，有效履行全面协议是解决伊核问题的唯一正确途径，中方坚定支持推动全面协议早日重返正轨。美国作为当前伊核危机的始作俑者，应彻底纠正对伊“极限施压”的错误政策，伊朗则在此基础上恢复全面履约。其他各方均应为此发挥建设性作用。

　　汪文斌说，今年上半年举行的六轮恢复履约谈判已经取得重要进展。各方应早日重启谈判，就未决问题寻求灵活务实的解决办法，争取新的突破。“中方将继续同有关各方保持密切沟通，建设性参与谈判。同时，我们也将坚定维护自身合法权益。”

(责编：崔译戈、杨牧)

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