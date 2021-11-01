新华社北京11月1日电（记者王宾、成欣）外交部发言人汪文斌1日在例行记者会上答问时表示，中方坚定支持津巴布韦人民反对外部干涉、走自主发展道路，再次郑重呼吁美国等个别国家和组织尽早解除对津巴布韦非法制裁。

据报道，联合国单边强制措施对人权负面影响问题特别报告员阿莱娜·杜汉10月28日在津巴布韦首都哈拉雷说，美英等西方国家对津巴布韦实施的单方面制裁给该国经济造成毁灭性影响，相关国家应尽快解除制裁，恢复与津政府的对话。她同时表示，西方制裁侵犯了津巴布韦人民的人权，包括生命权、食物权、健康权、发展权、受教育权以及经济和文化权利。

汪文斌说，近年来，非洲国家一直在呼吁美国等西方国家和组织尽早解除对津巴布韦单边制裁。此前，中方就此再次阐明中方立场，毫无保留地支持非方正义呼声。

汪文斌表示，联合国特别报告员的评论再次显示，单边制裁已经对津巴布韦发展经济和改善民生造成严重损害，对当地民众日常生活和各项权利保障带来恶劣影响，日益引起国际社会的普遍反感。美国等西方国家动辄谈人权，但所作所为同其标榜的理念背道而驰。

“中方坚决反对任何单边制裁，坚定支持津巴布韦人民反对外部干涉、走自主发展道路。我们再次郑重呼吁美国等个别国家和组织尽早解除对津巴布韦非法制裁，切实帮助津人民抗击疫情和恢复经济发展。”汪文斌说。

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