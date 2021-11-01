人民网北京11月1日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。记者会实录如下：

湖北广电记者：二十国集团领导人第十六次峰会上周末在罗马举行。习近平主席以视频方式出席了此次峰会并发表重要讲话，提出一系列重要倡议主张，在疫情、经济、可持续发展、气候变化等一系列全球性议题上给出了中国方案，受到世界广泛关注。发言人能否进一步介绍中方倡议主张？

汪文斌：10月30日至31日，习近平主席以视频方式出席二十国集团领导人第十六次峰会并发表重要讲话。这是习近平主席继近期密集出席第七十六届联合国大会一般性辩论、《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会、第二届联合国全球可持续交通大会后，再次出席重要多边活动，是中国深入参与国际经济合作、推动完善全球经济治理的重大外交行动。

在人类历史的关键十字路口，习近平主席立足百年未有之大变局，高举构建人类命运共同体旗帜，结合二十国集团的使命责任，系统提出国际社会团结战胜疫情的正确方向、重振世界经济的可行举措、完善全球治理的长远之策，为全球实现包容可持续发展凝聚广泛共识，注入强劲动力。

一是凝聚国际共识，推动深化全球抗疫合作。习近平主席最先提出新冠疫苗应该成为全球公共产品。在此次峰会上，习近平主席又郑重提出“全球疫苗合作行动倡议”，包括支持同发展中国家联合研发，加大向发展中国家提供疫苗，支持世界贸易组织就疫苗知识产权豁免早作决定，加强疫苗及原辅料跨境贸易合作，依据世界卫生组织疫苗紧急使用清单推进疫苗互认，为发展中国家获取疫苗提供金融支持等6个方面的重要举措。

二是坚持标本兼治，推动世界经济稳定复苏。习近平主席指出，二十国集团要发挥国际经济合作主要论坛的作用，促进全球主要经济体间加强宏观政策协调，避免对发展中国家产生负面外溢影响。要发挥基础设施建设对经济增长的重要带动作用，推动高质量共建“一带一路”取得更多丰硕成果。习近平主席在会上宣布，中方倡议举办产业链供应链韧性与稳定国际论坛，邀请二十国集团成员和相关国际组织共同参与，汇聚维护全球产业链供应链安全稳定的强大合力。

三是共同发展，推动构建全球发展命运共同体。习近平主席继今年9月发起“全球发展倡议”后，进一步阐述了“全球发展倡议”以人民为中心的核心理念，强调要将增进人民福祉、实现人的全面发展作为出发点和落脚点，提升全球发展的公平性、有效性和包容性，不让任何一个国家掉队。呼吁将发展合作置于全球宏观经济政策协调和二十国集团议程的突出位置，积极推进“全球发展倡议”同联合国2030年可持续发展议程深入对接，助力实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。

四是完善数字治理，推动全球数字经济健康发展。习近平主席指出，人为搞“小圈子”，甚至以意识形态划线，只会制造隔阂、增加障碍，对科技创新有百害而无一益。二十国集团要共担数字时代的全球责任，加快新型数字基础设施建设，促进数字技术与实体经济深度融合，帮助发展中国家跨越“数字鸿沟”。习近平主席宣布中方已决定申请加入《数字经济伙伴关系协定》，展现了中国积极参与数字经济国际合作及相关规则制定的建设性姿态，反映出中方致力于扩大开放、对接国际高水平规则标准的坚定决心。

五是呵护地球家园，推动构建人与自然生命共同体。习近平主席强调，二十国集团应秉持“共同但有区别的责任”原则，推动全面落实气候变化《巴黎协定》。发达国家要在减排问题上做出表率，充分照顾发展中国家的特殊困难和关切，落实气候融资承诺，并在技术、能力建设等方面为发展中国家提供支持。这些重要主张指明了《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会取得成功的关键，有力推动了国际社会合力应对气候变化的努力。习近平主席还深刻回答了如何统筹环境保护和经济发展、兼顾应对气候变化和保障民生的时代课题，呼吁二十国集团在这方面加强合作，为各国探索实现人与自然和谐共生的现代化提供了中国智慧，赢得了国际社会广泛支持和赞赏。习近平主席提出中国构建碳达峰、碳中和“1+N”政策体系等重要举措，展示了中国言必信、行必果的大国担当，为全球应对气候变化注入了强大的正能量。

习近平主席提出的重要倡议得到众多国家和联合国等国际机构的热烈欢迎和响应，各方普遍认为有助于凝聚全球合力，推动全球发展迈向平衡协调包容新阶段，加快落实联合国2030年可持续发展议程。中方愿继续深入参与二十国集团合作，坚持开放包容、合作共赢，践行真正的多边主义，为推动全球团结抗疫，促进世界经济复苏发展、完善全球经济治理、构建人类命运共同体作出不懈努力和新的贡献。

彭博社记者：请问中方领导人是否出席《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会？如果出席，请问以何方式出席？

汪文斌：关于中方出席《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会的情况，我们会适时发布消息，请你保持关注。

澳亚卫视记者：日前，国务委员兼外交部长王毅在罗马会见了美国国务卿布林肯。中方对此次会见有何评价？对下一步中美关系有何期待？

汪文斌：关于你提到的问题，中方已经发布了消息稿，你可以查阅。我想再强调几点：

王毅国务委员兼外长会见美国国务卿布林肯时指出，这几年，由于美方奉行错误的对华政策，致使中美关系遭受全面冲击。这不符合两国人民利益，不符合国际社会期待，不符合时代发展潮流，中方对此明确反对。

两国建交40多年来积累的重要经验就是，中美“合则两利，斗则俱伤”。中美两国元首在两次通话中达成的重要共识是，双方要重启对话，避免对抗。希望美方切实把两国元首的共识落到实处，同中方一道加强对话沟通，深化互利合作，妥善管控分歧，为下阶段的交往做好政治准备，提供必要条件。

新华社记者：我们注意到，近期不少国家政府和奥委会对北京冬奥会表达了期待和支持。部分国家驻华使馆还举行了北京冬奥会主题活动。请问发言人对此有何评论？

汪文斌：北京2022年冬奥会的筹备工作得到国际社会的高度关注和广泛支持。我注意到，二十国集团领导人《罗马峰会宣言》中也表达了对北京冬奥会和冬残奥会的期待，认为这是来自世界各国的运动员竞技的重要机会，是人类韧性的象征。

近一段时间，中方与各国人民一道，共同见证了冬奥火种顺利抵京、北京冬奥会百天倒计时、冬奥会和冬残奥会奖牌和制服揭开神秘面纱等重要历史时刻。冬奥会和冬残奥会测试赛正在北京、延庆、张家口三大赛区陆续展开。日前，作为北京冬奥会和冬残奥会开闭幕式场地的国家体育场“鸟巢”改造工程正式完工，标志着北京市冬奥场馆和配套基础设施建设工作全面收官。

随着冬奥会进入“北京时间”，世界各国人民的奥运激情和梦想已再次被点燃。中国已经准备好为世界奉献一届简约、安全、精彩的奥运盛会。让我们共同为各国冬奥健儿加油，一起向未来！

总台央视记者：据报道，30日，美国总统拜登、德国总理默克尔、法国总统马克龙、英国首相约翰逊举行会晤后发表联合声明称，各方坚信就伊核协议恢复履约迅速达成协议并予以执行是有可能的。呼吁伊尽快完成恢复履约谈判。各方承诺将继续就此与俄罗斯、中国和欧盟密切合作。中方对此有何评论？

汪文斌：有效履行全面协议是解决伊核问题的唯一正确途径，中方坚定支持推动全面协议早日重返正轨。美国作为当前伊核危机的始作俑者，应彻底纠正对伊“极限施压”的错误政策，伊朗则在此基础上恢复全面履约。其他各方均应为此发挥建设性作用。

今年上半年举行的六轮恢复履约谈判已经取得重要进展。各方应早日重启谈判，就未决问题寻求灵活务实的解决办法，争取新的突破。中方将继续同有关各方保持密切沟通，建设性参与谈判。同时，我们也将坚定维护自身正当合法权益。

日本共同社记者：昨天日本举行了众议院选举，执政联盟赢得绝对多数。中方对未来两国关系有何期待？此外，主张修宪的议员数超过三分之二，日本可能会启动修宪。中方对此有何评论？

汪文斌：关于你提到的日本大选的问题，这是日本内政，中方不作评论。

关于你提到的对中日关系的看法，当前中日关系机遇与挑战并存，我们希望日方认真汲取两国关系的经验教训，恪守中日四个政治文件确立的各项原则，切实践行中日互为合作伙伴、互不构成威胁的政治共识，以实际行动维护和促进中日关系健康稳定发展。

至于你提到的有关具体问题，我们也多次阐述过中方立场，希望日方坚持走和平发展道路。

澎湃新闻记者：针对美国司法部2018年出台的“中国行动计划”，美籍华裔科学家日前发布了一份详细的研究报告予以回击。报告显示，在美国工作的1900多名华裔和非华裔顶尖科学家中，超过90%的人表示华裔研究人员对研究和教学作出了重要贡献，然而近一半华裔科学家表示自己受到了美国政府的种族歧视，近40%的华裔科学家因种族原因难以获得相关科研资助。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到有关报告。对华裔的歧视迫害早已不是新闻，而是美国社会长期存在、无法抹去的污点。

19世纪中叶以来，一代又一代华人远渡重洋来到美国，在远离故土的艰苦环境中勤奋拼搏，为美国经济社会发展作出了重要贡献。然而从压榨迫害修建太平洋铁路的华人劳工，到1871年的洛杉矶华人大屠杀，再到1882年美国国会通过《排华法案》使种族歧视合法化，在美华人的辛苦付出换来的不是人权与平等，而是持续不断的歧视和不公。

特别应指出的是，美国对华裔的歧视现象不仅没有随着经济社会发展得到纠正，反而成为美国社会长期存在的顽疾毒瘤，这与美反华势力大肆散布涉华虚假信息，抹黑攻击中国密不可分。新冠肺炎疫情期间，美国少数政客妄图通过散布针对中国的污名化论调推卸抗疫不力的责任，导致美国社会针对包括华裔在内的亚裔群体的仇恨犯罪案件直线上升。所谓“中国行动计划”先设办案指标，再调查取证，正是美反华势力滥用国家安全概念、对华进行抹黑打压的典型例证。媒体已经曝光，截至今年3月底，美司法部“中国行动计划”网站公布的所谓“典型案件”当中没有一起涉及知识产权和商业窃密，指控的罪名都是欺诈、不实陈述、隐瞒报税等等。这当中的政治操弄痕迹可见一斑。这是典型的政治迫害，人为制造对立和对抗，对在美华裔群体造成严重伤害。

我们敦促美方认真倾听国内外有识之士的正义呼声，切实采取措施，解决自身种族歧视问题，维护和保障包括华裔群体在内的少数族裔的正当权益。

彭博社记者：一个关于美国在港企业的问题。最新数据显示，将地区总部设在香港的美国企业数量较以往有所降低。有评论称，这说明香港实施国安法或许影响了香港作为全球金融中心的吸引力。请问外交部对此有何评论？

汪文斌：我不知道你注意到没有，前段时间，香港美国商会发布的调查报告显示，2021年1月和去年8月相比，企业对香港营商环境持乐观态度的比例大幅上升。香港国安法实施以来，包括美国在内的外国在港投资者迎来更加安全、稳定、可预期的营商环境。国际货币基金组织有关报告也充分肯定香港国际金融中心地位。就在上月，香港特区行政长官表示，去年香港的外来直接投资流入金额位列全球第三。今年外国企业驻港公司数量和初创企业也同创新高。2021年，母公司在海外及内地的驻港公司数目就达9049家，初创企业则有3755家。香港国安法颁布实施以来，香港的营商环境得到更好维护，香港的发展潜力得到进一步彰显。

中国中央政府将一如既往全力支持香港发展、融入国家发展大局，也将一如既往欢迎各国工商界把握机遇，继续在港寻求发展并取得更大成功。我们相信，大家也一定会看到，香港的明天会更美好。

法新社记者：有评论称，中方应对全球气候变化的雄心和所作的贡献还不够。中方对此有何评论？中方是否会在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会上提出具体的减排举措？

汪文斌：我刚刚介绍过，习近平主席在二十国集团领导人罗马峰会上发表了重要讲话，就呵护地球家园、推动构建人与自然生命共同体提出了中方的主张和倡议。习近平主席的这些重要主张也指明了《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会取得成功的关键，有力推动了国际社会合力应对气候变化的努力。

借此机会，我也介绍一下中方在应对气候变化问题上采取的有力举措和作出的实际贡献。中方是气候治理的行动派，主动承担与国情相符合的国际责任，并不断自我加压，提高应对气候变化行动力度。去年9月以来，习近平主席先后宣布了中国碳达峰、碳中和目标愿景，提出了一系列国家自主贡献目标及具体政策举措，涉及国内煤电、煤炭消费、不再新建境外煤电项目等方面，展现了中国应对气候变化的坚定决心。近期，中国还先后发布了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》、《2030年前碳达峰行动方案》与《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书，并向《联合国气候变化框架公约》秘书处正式提交《中国落实国家自主贡献成效和新目标新举措》和《中国本世纪中叶长期温室气体低排放发展战略》。这些都是中国履行《巴黎协定》的具体举措，体现了中国应对气候变化的责任担当和最新贡献。

至于你提到中国在这个问题上所作贡献力度大不大的问题，我可以给你举一组数字作为比较。发达国家从碳达峰到碳中和，欧盟将用71年，美国用43年，日本用37年，而中国给自己规定的时间只有30年，欧盟、美国、日本所用的时间分别是中国的2.4倍、1.4倍、1.2倍。作为世界上最大的发展中国家，中国将完成全球最高碳排放强度降幅，用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和。这需要中国做出艰苦卓绝的努力，充分体现了中国在这个问题上的大国担当。

我还要指出的是，科学研究表明，全球气候变暖是温室气体累积排放的结果，发达国家在过去200多年的工业化过程中，一直向大气排放温室气体，对全球气候变化负有不可推卸的历史责任。比如，美国人均历史累计排放是中国的8倍。历史上，美国曾拒绝批准《京都议定书》，退出《巴黎协定》，严重损害了全球合作应对气候变化的信心和效果。当前，气候变化给人类生存和发展带来严峻挑战，需要各国合力应对。包括美国在内的发达国家应切实遵循共同但有区别的责任原则，正视自身历史责任，展现更大的雄心和行动，率先承担大幅减排义务，同时在资金、技术、能力建设等方面切实帮助发展中国家提高应对气候挑战的能力。

《中国日报》记者：据报道，28日，联合国单边强制措施对人权负面影响特别报告员在津巴布韦首都哈拉雷建议，美国、英国等西方国家对津巴布韦实施单方面制裁对津巴布韦经济造成毁灭性影响，同时也侵犯了津巴布韦人民的各项人权，包括生命权、食物权、健康权、发展权、受教育权及经济文化等权利。相关国家应尽快解除对津制裁。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关报道。近年来，非洲国家一直在呼吁美国等西方国家和组织尽早解除对津巴布韦单边制裁。上周，我也就此阐述了中方立场，中方毫无保留地支持非方正义呼声。

联合国特别报告员的评论再次显示，单边制裁已经对津巴布韦发展经济和改善民生造成严重损害，给当地民众日常生活和各项权利保障带来了恶劣影响，日益引起国际社会的普遍反感。美国等西方国家动辄谈人权，但所作所为同他们标榜的理念背道而驰。

中方坚决反对任何单边制裁，坚定支持津巴布韦人民反对外部干涉、走自主发展道路。我们再次郑重呼吁美国等个别国家和组织尽早解除对津巴布韦非法制裁，切实帮助津人民抗击疫情、恢复经济发展。

彭博社记者：上周末，欧盟同美国已就钢铝关税达成了协议。这可能会使它们集中精力应对中国，因为欧美此前一直指责中国向市场倾销低价产品。请问中方对此有何评论？

汪文斌：关于你提到的具体问题，请你向主管部门询问。

针对美欧对中国的不实指责，我想强调一点，前不久世贸组织就中国的经贸政策进行了政策审议。在这个审议当中，绝大部分国家对中国认真履行加入世贸组织的承诺、遵守多边经贸规则的行为给予了充分肯定。美欧对中国的指责没有依据。

巴通社记者：巴基斯坦外交部发言人近期祝贺中国恢复联合国合法席位50周年，并称中国在联合国已成为代表发展中国家的强大声音，你对此有何评论？

汪文斌：我们高度赞赏巴方表态。毛泽东主席曾经讲过，是发展中国家把中国抬进联合国的。这个“抬”字，生动反映了广大发展中国家同中国的深情厚谊。

中国恢复联合国合法席位50年来，我们也同样以“抬”的精神，坚定不移地支持广大发展中国家维护自身主权、安全、发展利益，坚定不移地为发展中国家仗义执言。50年来，中国同广大亚非拉发展中国家在争取民族独立和解放的斗争中坚定相互支持，在推动国家经济社会发展、增强人民福祉方面大力拓展合作，在改革完善全球治理体系、扩大发展中国家代表性和发言权方面携手砥砺前行。

50年来，联合国成员国又增加了65个，绝大多数都是发展中国家。我们逐步从国际舞台的观众席走近舞台中央，从被动落后转为积极引领，有力推动了国际关系民主化和世界多极化以及经济全球化的历史进程。

习近平主席指出，无论走多远，都不能忘记来时的路。中国将始终做发展中国家的可靠朋友和真诚伙伴。中国过去、现在、将来都坚定和发展中国家站在一起。中国在联合国这一票，永远属于发展中国家，永远属于世界上伸张正义的一方。

(责编：崔译戈、常红)