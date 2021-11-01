新华社日内瓦11月1日电 题：500万生命凋零 抗疫马拉松远未结束

新华社记者陈俊侠

美国约翰斯·霍普金斯大学11月1日发布的新冠疫情最新统计数据显示，全球累计新冠死亡病例已经突破500万例。这是一个令人悲伤的节点。它再次提醒世人，新冠病毒这个恶魔不会自行消失，国际社会必须加强团结合作，采取更强有力行动，抗疫才能取得最终胜利。

500万生命凋零印证了一个残酷现实，那就是新冠毒株可能变种频出，抗疫马拉松远未结束。一年多来，一些发达国家在与疫情的漫长作战里似乎患上了“抗疫倦怠症”，认为新冠肺炎不过是危害性会减弱的“大号感冒”，实施严格防控措施是小题大作。这是一种危险心态。正如不少专家指出的那样，如果放任疫情恶化，全球公共卫生体系可能难以承受巨大压力，疫情防控面临失控风险。面对新冠病毒这个危险而狡猾的敌人，任何松懈和疏漏都有可能造成前功尽弃。各国必须齐心协力，做好打持久战的准备。

疫苗是战胜疫情的有力武器。放眼全球，疫苗分配不均、接种不平衡问题仍然突出，构筑全球“免疫长城”的道路依然漫长。一些发达国家奉行“疫苗民族主义”，囤积超量疫苗，导致发展中国家疫苗短缺，接种率低。统计数据显示，今年上半年全球新冠死亡人数已经超过去年全年。鉴于疫苗接种和防控能力的差异，当下疫情的全球传播呈现“不均匀性”，持续向发展中国家及贫穷国家蔓延。

世卫组织负责疫苗标准制定相关机构中国籍科学家雷殿良博士指出，当前全球抗疫形势非常严峻，须尽快提高疫苗接种覆盖率以阻断病毒传播。否则，新冠病例越来越多，病毒变异机会随之增加。一旦出现超强毒株，全球疫情防控可能面临深度危机。

面对疫情蔓延，解决方案只有一个，那就是世卫组织强调的三个关键词：“团结”“团结”“团结”。策略上的团结要求全世界在抗疫方面协调一致、严格管控，真正阻断病毒传播链条；行动上的团结要求各国摈弃疫苗民族主义，同舟共济，启动全球新冠疫苗接种战略，优先向低收入国家特别是非洲国家提供疫苗；思想上的团结则要求人们凝聚更多共识，携手构建人类卫生健康共同体。

中国始终坚持“人民至上、生命至上”，在统筹推进疫情防控和经济社会发展的同时，为全球携手抗疫作出巨大贡献。去年，中国向150个国家和13个国际组织提供了抗疫援助。今年以来，中国已经向106个国家和4个国际组织提供了超过15亿剂疫苗，为防控疫情、引领抗疫国际合作发挥重要作用。

从东南亚到非洲大陆，从中东到南美洲，捐赠疫苗、技术转让、合作生产……中国不断提高疫苗的可及性和可负担性，以实际行动践行疫苗作为全球公共产品的承诺。在向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元基础上，中国承诺年内再向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗，为促进疫苗在全球公平分配和使用持续作出贡献。

面对全球抗疫的严峻形势，大国要作出表率，提供更多疫苗等公共产品；各国要齐心抗疫，并肩作战，推动构建人类卫生健康共同体。这是人类战胜疫情的唯一正确出路。

(责编：崔译戈、杨牧)