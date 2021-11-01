新华社联合国11月1日电（记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯1日在全球新冠死亡病例数超过500万之际，呼吁促进疫苗公平分配，实现全球新冠疫苗接种战略所设定的目标。

古特雷斯发表声明说，新冠死亡病例数超过500万，说明我们在世界上许多地区的抗疫行动是失败的。非洲人口新冠疫苗完全接种率目前仅为5%，这是“全球耻辱”。

他说，新冠死亡病例数超过500万明确警示我们，对疫情的警惕不能放松。新的死亡病例不断产生，医疗资源紧张、医护人员精疲力竭的现象仍然存在，病毒变异的风险不能排除。与此同时，虚假信息、疫苗囤积和“疫苗民族主义”以及缺乏全球团结为新冠疫情继续蔓延提供了条件。

他说，以为大流行已经结束是一个错误。随着许多国家放松疫情限制，必须在继续施打疫苗的同时，不放松佩戴口罩和保持社交距离等防护措施。

古特雷斯呼吁世界领导人支持此前他和世界卫生组织总干事谭德塞推出的全球新冠疫苗接种战略，争取到2021年年底为所有国家约40%的人口接种新冠疫苗、到2022年中期接种人口比例提升至70%。他敦促世界领导人解决资金缺口，为达目标协调行动。

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