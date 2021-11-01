新华社昆明11月1日电（记者丁怡全）据中国铁路昆明局集团有限公司消息，11月1日，中老铁路橄榄坝至磨憨区段3个牵引变电所对接触网实现一次送电成功，并完成热滑试验。至此，中老铁路全线供电线路、接触网及相关设备均完成建设及检查验收，为后续动态检测创造了有利条件。

中老铁路北起云南省昆明市，南至老挝首都万象，全线1000多公里。为做好向接触网送电工作，中国铁路昆明局集团滇南铁路建设指挥部组织中铁武汉电气化局等施工单位，科学管理、优化工序，制定了周密的施工方案和送电计划，确保送电作业有条不紊推进。

据介绍，中老铁路专业施工技术团队相继完成热带雨林地区接触网基础结构一体化、深切峡谷地带无人机应用等15项科研成果，优化设计和工艺65项，研发和应用27项智能工具、11项智能工装，实现中老铁路施工全过程的“数智建造”。此外，中老铁路电气化建设过程中研发的隧道综合智能作业平台、接触网施工参数一体化测量装置等智能装备填补了国内空白。

据了解，中老铁路建成通车后，云南省普洱市、西双版纳傣族自治州将结束不通铁路的历史；云南省会昆明至老挝首都万象有望实现当日通达。

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