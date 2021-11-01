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中新网评：疫情溯源“炒冷饭”，这种“诛心术”不灵了

2021年11月01日19:48 | 来源：中国新闻网
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　　中新网北京11月1日电 题：疫情溯源“炒冷饭”，这种“诛心术”不灵了

　　作者：陈想

　　10月29日，G20罗马峰会召开前夕，美国国家情报总监办公室发布了新冠病毒溯源问题解密版报告。

　　“情报”“解密版”，高深莫测的样子……其实都是假象。

　　不要以为这是什么“爆炸性消息”，这完全是一碗 “吃剩的冷饭”。

　　早在8月份，报告摘要就已发布，用一些拼凑的信息、似是而非的字眼，把新冠病毒大规模扩散的责任甩给中国。

　　当时，美国自以为在国际舆论圈点起了一把火，能达到中伤中国的目的。事实上，国际社会一眼看穿，认为报告“毫无可信度”“只是抹黑中国的心理战”。

　　这次炒作，虽然挑了一个“敏感时机”，企图带偏G20罗马峰会“节奏”，分散G20峰会讨论“真问题”的精力，但几乎没有扑腾起多少水花，反而淹没在G20峰会的信息流里。

　　人们不由“脑补”出这么一幕：拉满大弓，射出利箭，捡起一看，箭头竟是秃的。

　　毕竟，在疫情全球流行尚未终结的当下，抗击疫情、改变世界只能靠真实行动，不可能靠政治算计与指手画脚。

　　一边是美国借疫情溯源抹黑中国，一边是中国秉承科学态度与世卫组织推进溯源；一边是美国大肆囤积浪费新冠疫苗，一边是中国全力推进全球疫苗防线的构筑；一边是美国炮制“我要我以为”的溯源报告，一边是国际社会一再提交反对溯源政治化的联合声明。

　　谁在生事，谁在干事，一目了然。

　　同时，美国一边紧咬“中国武汉”不放，一边却对自家生物基地安全问题闪烁其词；一边“不排除中国实验室泄露的可能性”，一边以“新冠病毒‘生物武器说’不成立”来撇清自己……

　　如此“双标”，如此自相矛盾，也暴露了其中猫腻所在。

　　从5月份拜登声明要做这样一份报告，到8月报告摘要公开，再到10月底解密版出炉，美国整整用了半年时炮制相关“黑材料”。而期间，美国疫情经历了一轮“地狱模式”，死于疫情的人数不断跳涨，真可谓损人又损己。

　　人们当然也猜得到，这份已被打上“不可信”标签的报告，今后还会被美国政客一再搬出来“唬人”。那就静静地看他们演滑稽戏好了。如此“诛心”把戏早已去魅，早就不灵了。

　　“人、地球与繁荣”——本次G20罗马峰会以此为主题，表达了国际社会团结战胜疫情、重振世界经济的决心。在这个场域里，“炒冷饭”的美国与“结交天下”的中国，算计与格局，套路与大道，世人阅尽。(完)

(责编：白宇、赵欣悦)

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