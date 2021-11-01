人民网约翰内斯堡10月31日电 （记者王磊）当地时间10月29日，专门面向在南中资企业南非员工开设的汉语和中国文化培训班顺利开班。该培训班由南中经贸协会和约翰内斯堡大学孔子学院（约堡孔院）联合主办，将帮助南非员工深入了解中国文化，提高个人职业素养，快速融入工作环境。

当天的开班仪式共有来自南中经贸协会多家成员单位的70余名本土员工、企业代表和嘉宾参加。中国驻南非使馆经商处参赞薛东、约翰内斯堡大学副校长沙撒拉布·辛哈、南中经贸协会会长汪文安、约堡孔院中方院长彭奕等线上出席活动并致辞。

薛东充分肯定开设培训班的意义。他表示，世界上有越来越多的人想学习汉语，了解中国。疫情以来，中南两国人民互帮互助共渡难关。学习汉语和中国文化的学员也将为两国人民文化交流、经贸发展做出积极贡献。

沙撒拉布·辛哈表示，在新冠疫情背景下，约堡孔院为中资企业的本土员工提供培训，为推动中南经贸合作做出积极贡献。约翰内斯堡大学一直致力于在当地发展创业生态系统，与南中经贸协会的合作将成为帮助创业生态系统实现国际化、促进中南创新创业合作的契机。

汪文安代表南中经贸协会向约堡孔院表示感谢。他表示，中南两国贸易和经济发展迅速。南中经贸协会成立以来，协会成员单位在南非累计投资超过140亿美元，为当地社区创造了近3万个就业机会。相信此次培训班不仅将帮助南非员工更好的了解中国文化和语言，还将为企业开展经济和贸易活动创造更好的条件。

彭奕主持开班仪式并致辞。她表示，约堡孔院近年来在教学、文化活动、学术研究上成绩显著，并形成科技孔院特色。除约翰内斯堡大学、金山大学的学员外，约堡孔院也为在南商业机构、南非国家部委等政府机构、社会人员提供汉语教学和培训，积累了丰富的经验。此次培训班得到中国驻南非使馆的指导，由南中经贸协会联合组织，并得到中国电信南非公司的技术平台支持、开普敦大学孔院和西开普大学孔院的培训支持。

当地学员在参加第一堂中国文化和汉语培训课后都非常激动，对接下来的课程表示期待。

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