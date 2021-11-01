新华社北京11月1日电 题：核潜艇撞了一个月，美国该给个说法了

新华社记者成欣

美国海军核潜艇“康涅狄格”号10月初在南海海域潜航时撞到不明物体，潜艇受损、多人受伤。美国近一个月来一直遮遮掩掩，没有向世界把这场事故交代清楚。

美国的核潜艇为什么会在远离本土的海域发生碰撞？美方此次派出核潜艇悄无声息地在南海潜航，究竟是要执行什么任务？这一次究竟撞上了什么？为什么会撞上？是否造成核泄漏，给海洋环境带来核污染……美国欠世界一个说明。

长期以来，美国打着“航行和飞越自由”的旗号，频繁派遣航母、战略轰炸机、核潜艇等先进武器平台在南海炫耀武力、兴风作浪。今年仅半年左右的时间里，美方对华海空抵近侦察就有近2000次，针对中国的大规模海上军演超过20次。这些危险举动本身存在脱轨越界的危险，严重威胁国际航路安全，这次潜艇事故就是一记警钟。

核潜艇受损事关重大，决不能被看作是“偷窥狂”撞了头后狼狈逃逸，想蒙混过关是不行的。之前美国军方刻意隐瞒，发生碰撞事故5天后才发表一份语焉不详的简短声明，后续更是继续遮掩。这样的处理方式，是美国长期在军事信息传播上缺乏透明度的直观反映，进一步固化了极端不负责任的国家形象。

南海是广袤的太平洋的一部分，“康涅狄格”号核潜艇碰撞事件是对整个地区安全造成威胁的严重事件。美方必须进行彻底和公开的调查，拿出个说法来回应相关地区国家和国际社会的关切和疑虑。

美国核潜艇，一头撞上了国际公理和正义。近一个月来，美国花了大力气隐藏潜艇事故的真相，但不管美方如何遮掩，藏不住的事实是：美国一直以来是不可靠不可信的信息传播方、是国际核安全最大的风险源、是南海地区安全的最大祸源，也是世界和平和地区安全最大的破坏者。

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