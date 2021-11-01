新华网科伦坡11月1日电（记者 唐璐）阳光、沙滩、轮胎赛道，在全地形车轰隆的马达声和人群的欢呼声中，科伦坡港口城近日迎来斯里兰卡首个沙地全地形车娱乐中心开业。

10月28日拍摄的科伦坡港口城迎来斯里兰卡首个沙地全地形车娱乐中心外景。新华网发（加扬·萨米拉 摄）

斯里兰卡青年与体育事务部兼发展协调与监督部部长纳马尔·拉贾帕克萨、旅游部部长拉纳通加等一起出席开业仪式。

纳马尔在全地形车赛道上亲自驾车体验后表示，港口城是一个标志性的投资，希望创造更多的机会，让年轻企业家来成为启动这个项目的一部分。斯里兰卡已经为港口城创造了一个投资友好的环境，政府将鼓励更多投资来促进港口城发展。

港口城项目业主代表介绍说，港口城是一个工程奇迹。全地形车娱乐中心占地1.7万平方米，建有三条不同风格赛道，游客可以在欣赏科伦坡天际线的同时，驾驶全地形车“翻山越岭”。他希望更多公众来这里开着全地形车，在科伦坡唯一的人造沙滩上体验冒险精神。

10月28日，在科伦坡港口城，一个游客在当天开业的沙地全地形车娱乐中心体验驾车。新华网发（加扬·萨米拉 摄）

科伦坡港口城项目公共关系负责人卡萨帕说，全地形车赛道是港口城众多休闲设施之一，未来港口城将会向公众陆续开放包括沙滩公园、水上运动、沙滩俱乐部等休闲设施。

科伦坡港口城是斯里兰卡与中国“一带一路”重点合作项目，计划通过填海造地方式在科伦坡旁建造一座新城。项目于2014年9月破土动工，建成后将成为南亚地区集金融、旅游、物流、IT等为一体的高端城市综合体。

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