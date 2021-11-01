人民网东京11月1日电 （吴颖）当地时间11月1日凌晨，日本第49届众议院选举结果揭晓。日本自民党获得261个议席，自民党与公明党的执政联盟共获得293个议席，自民党赢得本次选举并将继续与公明党联合执政。

在野党合作失败 难撼自民党“江山”

本届选举的投票率约为56%，由9个政党、共计1051名候选人争夺465个席位。刚上任的日本首相岸田文雄及其领导下的自民党在本届选举中获得261个议席，虽然较上一届减少了15个议席，但大幅超过岸田文雄选前设定的（233个议席）胜负线。

日本前外务副大臣、原日本放送协会解说委员浅野胜人在接受人民网采访时表示，本次众议院选举结果推翻了选举前一些认为自民党会遭遇大败的预测。自民党在与联手推选单一候选人的在野党展开的激烈竞争中获胜，基本维持了现状，再加上其执政盟党公明党获得的32个议席，从自公联合政权角度看，执政势力获得293个议席，仍然保持了绝对稳定多数的地位，成功建立了稳定的政权和国会运营基础。

浅野胜人表示，在这次选举中，由立宪民主、共产、国民民主等在野党组成的联合阵线推举了联合候选人，以对抗自民党及其执政盟友公明党，日本维新会则是独立开展选举战。作为第一大在野党的立宪民主党并未能发挥出与其他政党的合作优势，从得票结果看，立宪民主党减少了13个议席，最终仅获得96个议席。

他认为，本届大选的特征之一是日本维新会大获全胜，获得41个议席，较改选前增加了3倍以上。日本维新会身为在野党，却与其他在野党保持着一定的距离，这也成为在野党在国会难以有所作为的主要原因。

现任干事长败选 给自民党敲响警钟

自民党干事长甘利明在小选举区不敌立宪民主党新秀太荣志而败选。在得知选举结果后，他随即向自民党总裁岸田文雄表明了辞职意向。岸田表示，将综合各方面情况再考虑是否同意甘利明的辞职问题。据悉，这是自民党自1955年建党以来现任干事长首次在选区中被打败，也是自1996年日本引进小选举区制度（每一选区仅选出一名众议员，由选民直接对候选人进行投票，得票最多者当选）以来，首个在小选区中败选的自民党现任干事长。

浅野胜人认为，在之前的总裁选举中，自民党现任干事长甘利明扮演了阻止同派系出身的河野太郎当选的急先锋，他的辞职恐将给自民党内部带来复杂影响。今后执政党和在野党将会在预算编制、定期国会及夏季参议院选举等问题上展开激烈的对峙，日本政局将呈现出不稳定趋势。特别是甘利明干事长的辞职，恐将会削弱以安倍晋三、麻生太郎为中心的元老政治。

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