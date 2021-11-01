新华社首尔11月1日电 专访：进博会向世界传递中国继续扩大开放的决心——访韩国贸易协会中国室课长片明宣

新华社记者陆睿 杜白羽 周思雨

“通过每年举办中国国际进口博览会，中国为各国企业提供投资和出口机会，向世界传递出继续扩大开放、共促发展繁荣的决心。”韩国贸易协会中国室课长片明宣日前接受新华社记者书面采访时说。

韩国贸易协会从第一届进博会开始每年都会组织韩国企业参展。受新冠疫情影响，韩国企业去年没能直接组团从韩国出发参加第三届进博会，但仍有72家企业以在华委托代理方式参加。今年预计有114家韩国企业以同样形式参展。

片明宣说，前三届进博会上，韩国企业收到的业务问询涉及金额合计约5亿美元。除化妆品、生活用品、食品以外，韩国贸易协会也在积极组织汽车零部件、智能设备制造、医疗器械类等领域的中小企业参展。

片明宣告诉记者，很多企业受疫情影响无法从韩国总部直接奔赴会场，但会开展线上洽谈会、播放视频等营销活动。它们认为进博会是在中国宣传产品的极好机会，希望通过进博会接触到优质的采购商和合作伙伴，扩大在华销量。

“进博会每年都会吸引非常多优质的采购商参加，这一点是韩国企业最在意和期待的地方。”他说：“它们普遍希望（进博会）今后继续保持这一优势。”

片明宣认为，进博会在加强韩中经贸合作方面发挥着重要作用。不少韩国企业意识到进博会的重要性，计划将来通过这一平台进一步促进对华贸易往来。

“韩国企业相信，中国会坚持不懈地为外商和出口企业提供机会，营造稳定的营商环境，持续吸引外国企业在中国投资、与中国加深经贸联系。”他说。

片明宣表示，疫情影响下，世界各国经济均受到冲击。中国如期举办进博会，展现了对外开放的强烈意愿和与世界各国携手发展的坚定决心与信心。同时，很多国家在疫情之下积极参会，反映各国企业对中国对外开放抱有不小期待，也证明中国仍然是最重要的消费市场。

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