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专访：供需失衡、储备不足等因素引发英能源危机

——访伦敦能源经纪人协会首席执行官亚历山大·麦克唐纳

2021年11月01日17:34 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦11月1日电 专访：供需失衡、储备不足等因素引发英能源危机——访伦敦能源经纪人协会首席执行官亚历山大·麦克唐纳

　　新华社记者孙晓玲

　　英国伦敦能源经纪人协会首席执行官亚历山大·麦克唐纳日前接受新华社记者视频专访时表示，英国当前能源危机是由天然气市场供需失衡、英国自身储备不足等多重因素引发。

　　麦克唐纳说，今年欧洲天然气批发价格暴涨，与供需失衡有重要关系。“（批发价格）短时间内上涨约10倍，表明能源系统存在不平衡，是需求远高于供应的结果。”

　　麦克唐纳不认同国际天然气供应量减少的说法。他认为，由于美国和中东设施扩建，国际液化天然气供应量在过去三年持续增加，“但全球对液化天然气的需求增长更多”。

　　另外，英国包括天然气在内的能源储备不足，也是导致当前能源危机的原因之一。“与其他欧洲国家相比，英国储气量非常少，在面临市场波动时比其他国家更显脆弱。”麦克唐纳说。

　　麦克唐纳还表示，新冠疫情、风电供应不足等也加剧能源供需失衡。疫情解封后经济活动迅速恢复导致能源需求增加，而欧洲越来越依赖的风电供应今年出现低迷。“简而言之，这是一场‘完美风暴’，在市场准备最不充分的8月触发了危机。”

　　谈及今年英国有超过10家小型能源供应商破产，麦克唐纳说，天然气批发价格飙升，而政府设置了零售价格上限，许多能源供应商难以抵御这种冲击。他认为，由于能源成本过高，英国一些行业可能在今冬面临停工风险。对于数以百万计的英国国内能源用户来说，这场危机可能预示着天然气和电力廉价时代的终结。

　　麦克唐纳认为，供应安全意味着不能依赖单一供应商，需要建立一个能迅速填补缺口的能源供应网络。同时，还可以通过气体存储和电力存储等手段缓冲能源供应紧张。

　　伦敦能源经纪人协会成立于2003年，是一个独立行业机构，代表伦敦能源经纪人的利益。

(责编：崔译戈、杨牧)

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