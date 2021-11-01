新华社罗马11月1日电（国际观察）G20罗马峰会为破解全球困局开方抓药

新华社记者周啸天 陈占杰 叶心可

二十国集团（G20）领导人第十六次峰会于10月31日在意大利首都罗马落下帷幕。会后各方通过《二十国集团领导人罗马峰会宣言》（以下简称“宣言”），为应对新冠疫情和气候变化、推动经济复苏等全球面临的重大挑战出谋划策，开方抓药。

分析人士认为，当前新冠疫情仍在全球蔓延，世界经济复苏乏力，气候变化等问题延宕难解。作为包含主要发达经济体与新兴市场经济体的重要多边平台，G20就这些难题取得阶段性进展，将有助于未来开展全球性行动。

促进疫苗全球公平分配

新冠疫情持续反复，全球防控面临重重困难，特别是发达国家和发展中国家免疫鸿沟不断拉大，新冠疫苗存在部分国家限制出口和超量囤积问题。目前全球累计报告接种超过68亿剂次新冠疫苗，完全接种人口约占世界人口的三分之一，但低收入国家获得的疫苗总量不到全球疫苗总量的0.5%。

G20汇集了全球主要经济体和疫苗生产国。宣言指出新冠疫苗是抗击新冠疫情最重要工具之一，重申新冠疫苗是全球公共产品，G20成员将加大努力，确保及时、公平、普遍获取安全、可负担、高质量、有效的疫苗、治疗和诊断工具，特别关注中低收入国家需求。

为推动实现世界卫生组织全球疫苗接种战略建议的全球接种目标，即到2021年年底所有国家至少40%的人口接种、到2022年年中将接种人口比例提升至70%，G20将采取措施，帮助发展中国家增加疫苗、关键医疗产品和原料供应，解决相关供应和融资限制。

意大利帕多瓦大学国际关系专业教授马尔科·马西亚认为，部分发展中国家疫苗短缺已经在当地造成“灾难”。在世界范围内公平分配疫苗是关键，他期待G20实现承诺，带来积极的行动结果。

积极助力全球经济复苏

受疫情影响，当前全球经济恢复呈现两极分化趋势，各经济体之间和经济体内部复苏差异依然很大，给经济增长前景带来风险。

宣言表示，G20欢迎国际货币基金组织实施的新一轮特别提款权普遍增发，这为全球提供了6500亿美元等值的额外储备；欢迎G20缓债倡议所取得的进展。初步估计表明，在2020年5月至2021年12月期间，该倡议下至少总计127亿美元的债务暂缓偿付，50个国家从中获益。

宣言重申继续支持非洲国家，特别是通过G20支持非洲和最不发达国家工业化倡议及其他相关倡议。宣言表示，G20将继续推进国际货币基金组织治理改革进程，在2023年12月15日前完成第16轮份额总检查。

分析人士指出，G20作为国际经济合作主要论坛，就全球经济复苏提出多项积极举措，既有助于推动全球经济向更公平稳定、可持续方向发展，又有利于推动世界经济复苏和增长进程向更快更好的方向迈进。

落实承诺应对气候变化

根据宣言，G20仍然承诺《巴黎协定》目标，将全球平均气温升高幅度控制在低于2℃之内，并努力将其限制在工业化前水平以上1.5℃之内，同时呼吁所有国家做出重大且有效率的行动和承诺。

分析人士指出，气候变化是全人类面临的共同挑战，没有一个国家能够独善其身。当前国际社会合力应对气候变化挑战的意愿和动力不断上升，关键是要拿出实际行动。发达国家应在减排问题上做出表率，尽快把公开承诺转化为实际行动，同时充分照顾发展中国家的特殊困难和关切，落实气候融资承诺，并在技术、能力建设等方面为发展中国家提供支持。

G20轮值主席国意大利总理德拉吉敦促各国在应对气候变化方面加强国际合作。他说，多边主义是应对当下全球挑战的最好方式，无论是疫情、气候变化，还是公平税收，单打独斗都不是办法，“我们必须竭尽全力克服分歧”。

马西亚认为，应对气候变化是本次G20峰会的一个重点，会议就这一议题达成的共识将积极推动全球行动。每个国家都要做出不同程度的让步，更要资助发展中国家，帮助它们实现气候协定的目标。

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