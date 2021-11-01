新华社地拉那10月31日电（记者章亚东）斯科普里消息：北马其顿总理扎埃夫因其领导的马其顿社会民主联盟在10月31日举行的第二轮地方选举中失败宣布辞职。

扎埃夫在当晚举行的新闻发布会上说，他为马其顿社会民主联盟在当天早些时候举行的地方选举中“糟糕的结果”负责。他还宣布同时辞去马其顿社会民主联盟主席的职务。

北马其顿第二轮地方选举的初步结果显示，相较于执政的马其顿社会民主联盟，更多来自主要反对党马其顿内部革命组织民族统一民主党的候选人赢得市长职位。

10月31日，北马其顿在全国46个城市举行第二轮地方选举。根据北马其顿国家选举委员会公布的数据，133万多选民参加了投票，投票率为48.61%。据当地媒体报道，具体选举结果将在12小时内宣布。

北马其顿地方选举于10月17日举行，候选人竞逐全国共80个城市的市长职位。根据规定，候选人需获得超过总数50%的选票才能胜出，否则获得最多选票的两名候选人将参加第二轮选举。在第一轮选举中仅选出34个城市的市长。

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