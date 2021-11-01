新华社贝鲁特10月31日电 通讯：“和平渠”谱写中黎军民情——记中国第20批赴黎维和建筑工兵分队为军民修缮排水系统

庄小好

10月29日下午，在黎巴嫩南部“蓝线”（联合国划定的黎巴嫩和以色列临时停火线）附近，一场由联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）司令部牵头，联黎部队西战区、司令部行动部、黎巴嫩政府军、加纳营及当地村民代表组成的30余人的工程验收活动正在紧张进行。

据悉，该项工程为“VA-2道路”排水系统，是联黎部队、黎政府军和当地民众三方协作的年度重要工程，由中国第20批赴黎维和建筑工兵分队负责承建以来，被周边村民亲切称为“和平渠”。

该道路排水系统属于临时性军民融合工程任务，由联黎部队司令德尔科尔少将签署施工命令，黎巴嫩政府军负责全程警戒防卫。施工地域紧邻黎以边境“蓝线”，周边红漆标示的雷区随处可见，施工安全风险高、危险系数大。

“由于长期雨水冲刷和车辆碾压，该处已出现多处塌陷，挖掘机和自卸车的作业区域十分狭窄，”该分队平面建筑连连长朱鹏飞介绍，“在部分施工地段，工程机械需要在近30度的斜坡上作业，这对操作手是个很大的挑战。”

然而，面对各种困难挑战，中国维和官兵没有退缩。在近50天的艰苦奋战中，他们先后共出动兵力420余人次，动用挖掘机、吊车等装备80台次，土石作业600余方，修缮排水沟450余米，在40摄氏度高温下日均作业约8小时。

该分队军事副队长满星表示：“此次任务军民皆可受益，既有利于联黎部队开展‘蓝线’巡逻等战术行动，也解决了当地居民畜牧农作、排水不畅等老大难问题。”

验收过程中，中国建筑工兵分队中校分队长王朋引导工程验收小组察看了排水系统建设情况，并详细介绍了修缮的目的、意义和施工的方法步骤，中国工兵分队的专业素质和工程质量受到验收小组的一致称赞和高度认可。

联黎司令部行动部部长马克·埃斯皮塔利埃上校在参观工程后表示，感谢中国维和官兵的辛勤付出。他说：“在工程竣工之际，看到你们排水系统完工质量好标准高，我感到十分欣慰。听你们指挥员讲解完后，我发现工程建设充满艰辛，你们做了很多努力和创新，才有了这里全新的面貌。这项工程对于任务区而言是一次成功的典范，对于当地民众而言，更是一项很有意义的成就。”

加纳营首席行动官特温波特少校也对中国官兵的工作赞赏有加。他说：“排水系统修缮后，不仅让我们在营区和TP-16哨点之间通行更加方便，也为突发事件的快速处置提供了保证。向你们近2个月的辛苦付出致敬！”

(责编：崔译戈、杨牧)