新华社洛杉矶10月31日电 通讯：难难难，一个集装箱的美国港口吐槽记

新华社记者高山

见过马路大堵车，有见过海上大堵船的吗？速来，看看“我”——一个标准集装箱——堵在美国港口的日子有多难。

首先是下船难。

放眼望来，巨轮排成的长队在洛杉矶港和长滩港外绵延数十海里。没好意思用“万吨巨轮”这个词，因为排队的10万吨级以上的大船比比皆是。即使“众里寻我千百度”，你也可能分不清哪个是我。每艘船上至少有数千个和我同模样的“兄弟”正排队下船，船上装载着圣诞树、服装、汽车配件和电子元件等美国老百姓和企业所需的物资。

这趟船票可是不便宜呃。疫情之前，从上海到洛杉矶，一个集装箱运费约1600美元到2100美元，如今最高可达2万美元。漂洋过海到了洛杉矶，才发现到达眼前那块码头才是“最远的距离”。8月中旬平均每艘船的等待时间是6天左右，随着拥堵恶化，如今等待卸载时间平均长达10至12天。

其次是上车难。

美国40%的海运集装箱经由洛杉矶港和长滩港入境。有美国媒体估算，把两个港口积压的集装箱排成一队，可横跨半个美国。

望眼欲穿等到卸载，得有人把集装箱装上卡车吧。为这事，前些日子开吊车和开卡车的两拨大叔还在媒体上吵了一架。卡车司机抱怨吊车司机磨磨蹭蹭，连吃饭都要2小时；但洛杉矶港方面表示，吊车工人是“全国工作最努力的人”。

美国媒体出来打圆场说大家都不容易，不过扔出了一组数据：亚洲港口吊运一个集装箱平均需要27秒，而北美是76秒；东北亚船只锚地卸货时间是两个小时，北美则是24个小时。

集装箱好不容易从船上吊起来，却发现地面没有足够卡车底座。洛杉矶港和长滩港地区日常大约有8万个卡车底座可供使用，可是今年3月至8月其流动性已降低23%。

那就多买几个底座呗？可是真买不起。据报道，中国是全球最大的卡车底座生产国，美国是最大的进口国。可美国对中国产品加征巨额关税，使得原来1.2万美元一个的底座现在猛涨了2.5万美元。

有幸等到空货车底座，又可能发现没人开车。洛杉矶港和长滩港大约有超过2.5万名货车司机，但面对目前严重的货物积压，依然不够用。

美国货车运输协会日前称美国卡车司机当前缺口高达8万人。有媒体报道说，许多老司机退休、部分驾校在疫情中暂时关闭导致新司机培养跟不上增长需求等，都是卡车司机不足的原因。

第三是入仓难。

港口虽大，可集装箱停放很难，许多集装箱只能“睡在”车上。洛杉矶港和长滩港港区内集装箱堆积如山，整个洛杉矶地区的货场和仓储几乎已经全部满负荷。据报道，南加州地区拉着集装箱的卡车被迫挤在港区附近社区的街道上，严重阻塞交通，引发当地居民强烈不满。

为了增加储存空间，长滩市日前紧急宣布，临时把货柜只能堆放2层高的规定放宽到4-5层高。洛杉矶官员也呼吁赶紧派遣国民警卫队来帮着搬运货物。

货柜集装箱牵动美国神经。总统拜登日前亲自出马督促洛杉矶港提高运营效率，圣诞节买不到货，老百姓可是要不满的。供应链问题影响经济复苏，明年美国中期选举民主党的日子可是不好过的。但业内人士指出，如果港口全天候运营但仓储和订货商家不同步在夜间开门，夜间尤其是凌晨时段运货的卡车也只能是干耗。

经济专家指出美国目前的供应链难题需要航运公司、港口运营、卡车运输、仓储以及商家共同解决。长滩港运营总监马里奥·科尔德罗指出，贸易战和高关税政策本就对供应链造成严重干扰，美国今年疫情缓解后的消费需求攀升以及商家为圣诞节购物季疯狂备货，更加剧了供应链危机，导致各环节疲于奔命。

说到这里，明白我有多难了吧！

(责编：崔译戈、杨牧)