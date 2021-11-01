新华社曼谷11月1日电 通讯：杯中情愫永流传——记泰国工艺品展商的“进博缘”

新华社记者任芊 王亚光

在曼谷乍都乍周末市场见到提提玛的时候，她正在店铺里摆弄展示架上的玻璃杯和工艺盘。泰国政府日前宣布新冠疫情解禁措施后，整个市场仍然门可罗雀，但提提玛却怀揣希望，期待国门开放能带回游客和往日热闹景象，也期待即将开幕的第四届中国国际进口博览会带来更多生意。

作为第三代泰国华人，提提玛从小生长在金铺和锡器铺子中。爸爸把制作锡制茶杯发展成为家族生意，并打入中国市场。10年前，提提玛和她的4个姐妹创办了“五姐妹”品牌，曾经留学中国的提提玛理所当然地负责开拓中国市场。

“五姐妹”品牌主要生产锡制红酒杯、茶杯和家居装饰类纯手工产品，既可作为家居装饰，又可当成杯具器皿使用。令人称奇的设计理念和泰国传统精细手工艺让“五姐妹”品牌受到许多中国客户的青睐。

2019年，提提玛带着产品到中国参加第二届进博会，留下了“大开眼界”的难忘经历。

“第一次参加并没有太高预期，但去了之后才发现规模真的很大，泰国同类展会完全无法相比，”提提玛告诉记者，“企业对接安排得非常好，我们只要向主办方告知需求和品牌，他们马上协助寻找企业，之后就可以签署协议。”

第一次参展为“五姐妹”品牌带来了30%的销售额增量，也让提提玛对中国市场发展前景充满希望。

去年疫情暴发后，“五姐妹”公司对中国的出口额几乎降为零，店铺也少人光顾。令她惊喜的是，第三届进博会不但没有因疫情取消，反而通过线上线下相结合的方式进一步扩大展会规模。提提玛收到参加线上商务对接的邀请，成功地与不少中国客户通过网上直接洽谈达成意向。

提提玛对中国连续两年在疫情下举办大规模展会表示赞赏，她将带着新推出的系列产品通过在线平台参加第四届进博会。虽然今年泰国疫情仍然严峻，提提玛却信心满满，希望新产品获得更多中国年轻客户关注。

提提玛说，包括虎头杯在内的十二生肖系列是在中国市场销量最好的产品，以1年12个月的代表花卉为图案的茶杯也非常受欢迎。

“疫情需要严控，经济也要顾及。中国是个庞大市场，在世界经济不景气的背景下，中国积极举办进博会促进贸易，对帮助各国恢复经济益处良多。”她说。

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