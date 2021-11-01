新华社上海11月1日电 题：“新奇特”里的“美美与共”，进博会上将怎样演绎“消费升级”

新华社记者周蕊、王默玲

这里有全球最新最潮的首发，也是透视消费升级大机遇的窗口，以这里为原点，展品变身为商品，新品走进首店，展商变成投资商。拥有着大量“新奇特”展品的第四届进博会消费品展区，讲述着这样的“美美与共”故事。

“新奇特”——全球新品来这里首发！

隔离21天也要来进博会！米技国际控股有限公司董事长季残月的进博会行程满满当当，她将与四五十个来自全国各地的上下游合作伙伴见面，进一步加深合作。

“过去的3年里，我们每年都坚持在进博会上首发首展，今年也不例外。”季残月说，借助进博会的“曝光效应”，米技此前首发的新品成为市场的“爆款”，今年还将带来一款专为中国改善型居住升级需求而设计的米技一体化烹饪平台集成平板烟灶的“全球首发”。

像德国米技这样要来进博会消费品展区首发首秀的企业不少。迪卡侬将全球首发快开通用车顶帐篷、适合婴幼儿上雪道的创新滑雪板等；宜家家居将带来“中国新年”KUNGSTIGER坤蒂格系列新品全球首展；意大利德龙将带来专为手作咖啡爱好者量身定制的半自动咖啡机La Specialista Arte的全球首发……

这一展区内还有不少“绿科技”的首秀首展，比如，欧莱雅将亚洲首秀一款可最高将耗水量降低80%的可持续创新头发洗护设备L’Oreal Water Saver。

进博会的“老朋友”松下今年将在进博会上首次设置“环境”板块，全球首发助力碳中和目标的全新解决方案。松下集团代表董事全球副总裁、松下电器中国东北亚总代表本间哲朗说，通过本届进博会的平台，松下将进一步强化环保领域事业，全面展示企业对中国“双碳”目标的支持。

从首发到首店，消费升级了解一下！

对正在建设全球消费中心城市的上海来说，进博会不仅是新品密集首秀的“大舞台”，也是撬动首店落户的“信心支点”。以进博会为原点，首店经济正在吸引越来越多的海外品牌“抢滩”。

今年国庆假期，乐高广州旗舰店正式开业，这是目前为止全球最大的乐高品牌旗舰店。乐高集团首席执行官倪志伟说，进博会鼓励外资企业在中国进一步投资、发展和创新。“今年我们还将在进博会期间带来新品首发。”乐高集团高级副总裁、中国区总经理黄国强说。

感受到“首店经济”新机遇的还有施华洛世奇。在进博会的现场，企业将以全新设计“剧透”即将在上海淮海路上亮相的亚洲首家全新设计旗舰店的元素，展现创意新品以及以wonderlab奇幻实验室为灵感的全新沉浸式消费体验。

“‘在中国，为中国’是我们的发展战略。”斯凯奇中国、韩国及东南亚首席执行官陈伟利说，为了积极拥抱进博会机遇，斯凯奇带来了全球首发30周年纪念款D’Lites熊猫鞋、STAMINA机甲鞋，以及2022春夏上海时装周首发新系列，这些代表着斯凯奇对中国市场消费升级大机遇的信心，也是对上海建设国际消费中心城市投出的“信任票”。

促贸易更促投资，“双循环”的热潮这样涌动

进博会促进的远不止是贸易本身。通过这一窗口，更多的全球企业坚定了在这里拥抱中国机遇、加码中国投资的信心，这场全球经贸的盛会让外资企业们与中国定下“未来之约”。

在第四届进博会正式揭开帷幕前不久，日本美妆巨头资生堂在上海正式启用其在中国的第3家研发中心，这也意味着资生堂在中国的研发中心数量超越了日本。

“加码”的背后，是中国的“双循环”新发展格局给资生堂带来的新机遇。资生堂中国CEO藤原宪太郎表示，中国是资生堂集团最大的海外市场，资生堂正在“双管齐下”，一方面强化在华研发和为中国市场量身定制的创新能力，另一方面，通过进博会等平台引入更多的全球创新成果。

“比如，去年在进博会上首发首秀的御银座品牌、玑妍之光品牌均已在中国开出线下门店，受到中国消费者的欢迎。”藤原宪太郎说，在本届进博会上，企业将带来美妆黑科技“日抛肌”在日本之外的海外首秀、全新口服美容品牌的全球首秀、高端护肤品牌醉象Drunk Elephant在中国大陆的线下首秀等。

连续4年参加进博会的爱茉莉太平洋中国总裁高祥钦说：“在这4年里，我们见证了进博会的万商云集，感受到中国市场的开放活力，也坚定了在中国市场持续发展的信心。”

(责编：崔译戈、杨牧)