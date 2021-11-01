自新冠肺炎疫情在美国暴发以来，在一些政客的鼓吹以及互联网的助推下，各种有关疫情的阴谋论在美国大行其道，在严重干扰抗疫进程的同时，也进一步撕裂了美国社会。

其中，涉及新冠疫苗的虚假信息和阴谋论，让不少美国家庭就打不打疫苗而产生分歧，甚至走向了破裂。

这位不愿意透露姓名的美国女子身患乳腺癌。她在日前接受采访时表示，为了防止感染新冠病毒，在主治医师的建议下，她打算接种新冠疫苗，但却遭到了丈夫的激烈反对，并提出要起诉离婚。

不过，这位美国女子却成了提起离婚诉讼的人，目前还在走法律流程。她说，自己的丈夫正是受到了关于新冠疫苗的虚假信息和阴谋论的影响。

美国女子：他自己收集到了不少信息，并称如果他在接种了新冠疫苗的人群中闲逛一会儿，新冠疫苗会传播病毒到自己身上并改变自己的DNA。

在她丈夫的一些社交媒体账号上，能找到不少关于新冠疫苗的毫无根据的阴谋论。而有类似遭遇的人还有很多，在网络上，依稀可见不少关于这些虚假信息影响自己婚姻的担忧。

《赫芬顿邮报》记者 杰西琳·库克：我已经和六对夫妇交谈过，他们的关系在反疫苗的虚假信息影响下破裂了，有的都走到了离婚的地步，而在疫情暴发之前，他们中一些人都没有受这些信息的影响，真令人痛心。

的确，自美国疫情暴发以来，各种有关疫情的阴谋论在互联网上广泛传播，比如，“5G是新冠肺炎疫情的罪魁祸首；疫苗会在所有人体内埋下芯片，成为控制世界的工具”。而事实上，英国“反数字仇恨中心”此前通过分析超过80万条推特、脸书等社交媒体信息得出结论，约三分之二涉疫苗虚假信息都是由12名美国人制造的。如此种种，让美国社会付出了沉重代价，新增确诊和死亡病例长期处于居高不下的状态。

有专家分析称，所有疫苗阴谋论者有一个共同特点，那就是，他们失去了对政府的信心，宁愿相信政府之外的任何消息来源。而美国皮尤研究中心此前发布的报告显示，2007年以来，认为始终或大部分时间可以信任政府的美国民众比例一直没有超过30%。对内，美国政府迟迟未能有效弥合种族裂痕，而疫情又进一步凸显了政府救富不济穷的执政导向。对外，美国政府为维护霸权发动战争，经常污蔑抹黑别国政府，蓄意挑起或激化一些地区的矛盾冲突。对于美国政府的种种行为，美国民众失望和不满不断累积，信任不断丧失。这也为阴谋论的传播提供了越来越大的空间。

(责编：白宇、赵欣悦)