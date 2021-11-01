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美国宣布将对从欧盟进口钢铝产品实施关税配额制

2021年11月01日16:12 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿10月31日电（记者高攀 许缘）美国商务部10月31日宣布，从明年1月1日起，美国将以关税配额制取代在“232条款”下对欧盟输美钢铝产品征收的现有关税，以缓和美欧已持续三年的钢铝关税争端。

　　美国商务部当天发表声明说，根据关税配额制，美国将允许基于以往进口数据的欧盟钢铝产品豁免“232条款”关税进入美国市场，以满足美国钢铝下游行业用户需求。

　　具体来讲，美国为欧盟钢铝产品设定的年度进口配额分别是54种钢铁产品总计330万吨和16种铝产品总计38.4万吨，超过进口配额限制的欧盟钢铝产品仍需分别缴纳25%和10%的“232条款”关税。

　　作为交换，欧盟方面宣布，将暂停实施2018年6月因美加征钢铝关税而出台的反制措施，同时暂停实施原定于今年12月1日生效的进一步反制措施。此外，美欧双方同意在世界贸易组织暂停与“232条款”关税相关的贸易诉讼。

　　欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯表示，美方有关钢铝关税的决定缓和了阻碍欧美贸易关系的一项棘手问题。

　　美国商界和制造商欢迎美欧暂缓钢铝关税争端，但对于关税配额制表达担忧。美国全国对外贸易理事会会长杰克·科尔文说，关税配额制会削弱竞争和增加供应链成本，对中小企业的不利影响更大，将继续给大西洋两岸的工人和企业带来不确定性。

　　美国金属制造商与用户联盟担心用关税配额取代“232条款”关税会损害美国制造商利益。该联盟表示，美国政府对原材料进口的限制和干预会造成“市场操纵”，小型制造商将更处于竞争劣势。

　　2018年3月，时任美国总统特朗普根据美国《1962年贸易扩展法》第232条款，以维护国家安全为由对进口钢铁和铝产品分别加征25%和10%的关税，遭到美国业界及国际社会的广泛反对，并引发美欧钢铝关税持久争端。

(责编：崔越、燕勐)

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