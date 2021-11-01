人民网北京11月1日电 （记者白紫微）11月1日，《世界开放报告2021》专题新闻吹风会在北京召开。会议邀请中国社科院世界经济与政治研究所所长张宇燕和虹桥国际经济论坛研究中心理事长顾学明就该报告的主要内容、意义、亮点等发布解读。

在中国开启对外开放历程四十余年来，特别是加入世贸组织二十年来，中国以开放合作、互利共赢的成功实践成为世界开放的“模范生”。张宇燕认为，《世界开放报告》聚焦中国成功开放的历程与经验，不仅弘扬了全球开放的正能量，而且提高了中国的国际话语权。

张宇燕认为，《世界开放报告2021》的最大特色和亮点就是世界开放指数。这个指数测度的是各个国家和地区的跨境经济开放以及同经济开放直接、密切相关的跨境社会开放和文化开放，包括开放政策和绩效,形成可统计测算的29项具体量化指标，对129个经济体2008年至2019年的开放度进行排名。实现了对外开放概念、理论、方法、数据与实践的严谨一致，在国内尚属首次，同国外类似指数相比也具有明显特点和优势。

顾学明介绍，《世界开放报告2021》将在11月5日第四届虹桥国际经济论坛上发布，并围绕“世界开放的现状与前景”召开研讨会，届时将邀请国内外专家和政策决策人士共同研讨世界开放态势。

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