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英法领导人会晤讨论捕鱼权问题

2021年11月01日14:09 | 来源：新华网
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　　新华社罗马10月31日电（记者康逸　沈忠浩）在二十国集团领导人峰会期间，法国总统马克龙和英国首相约翰逊10月31日在罗马举行会晤，着重讨论了捕鱼权问题。

　　在大约半小时的会晤后，马克龙说，法国已经向英方提交了解决争端问题的提案，“现在球在英国一边”。如果英国不采取任何重要行动，法国的反制措施将会从11月2日起开始实施。他强调，法国不希望争端进一步升级，“也不想被迫采取报复措施”。而约翰逊则表示，英国在捕鱼权问题上的立场并未改变。

　　这场捕鱼权争端已经持续数月。依据今年1月1日生效的英国“脱欧”后相关贸易协议，欧盟国家渔民目前能够获得捕捞许可，进入英国海域捕鱼。不过，英属泽西岛地方政府4月出台新的捕鱼许可制度，要求法方渔船提交文件，证明先前就在该海域捕鱼。按照法国政府早些时候的说法，法方向英方提交的捕捞申请中，超过一半遭拒绝或仍等待审批。法方认定，英方拒绝法国渔民捕捞违反“脱欧”相关贸易协议。英方对此予以否认。

　　法国政府10月27日宣布，如果英国不向更多法国渔船发放捕捞许可，法方将从11月2日起禁止英方渔船进入部分法方港口，并对英方船只和往返英国的卡车加强检查。而且，法方正在酝酿第二轮制裁，不排除重新考虑对英方的电力供应。相比英国本岛，泽西岛距离法国近得多，供电长期依靠法国。

(责编：崔越、燕勐)

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