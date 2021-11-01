新华社英国格拉斯哥10月31日电（记者金晶）《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会（COP26）10月31日在英国格拉斯哥开幕。英国雷丁大学水文学教授汉娜·克洛克当日在接受新华社记者采访时表示，应对气候变化，行动力是关键。

“为了避免未来更大的经济损失和人员伤亡，即使现在需要付出一定的代价，我们也必须立即付诸行动。”她说。

克洛克认为过去的一年自然灾害“无情且不间断”，近年来全球发生的高温、水灾和森林火灾逐年增加，十分令人担忧，而世界上多数地区缺乏应对这些危机的能力。

“我们知道这些灾难在未来可能将愈加严重，因此各国政府应当高度重视气候变化并为未来投资。”她说。

克洛克表示，看到中国作为最大的发展中国家在应对气候变化方面付出的巨大努力和具体行动，并积极“思考未来”，她感到十分“鼓舞人心”。

中国国务院新闻办公室27日发表《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书，全面介绍了中国应对气候变化的新理念、国家战略、历史性变化以及积极参与和推动国际合作等情况。

然而一些国家言行并不一致，尤其发达国家至今未能兑现每年向发展中国家提供1000亿美元应对气候变化的资金承诺。克洛克对此表达了担忧：格拉斯哥大会可能依然“充满空谈”而不能落实到行动。

“格拉斯哥大会最大的挑战在于避免空谈，切实落实行动，并且为这些行动提供必要的资金。这是我对格拉斯哥大会最大的期待。”

克洛克呼吁全球一起行动共同应对气候变化挑战。

“各国政府合作应对气候危机是必须且必要的。没有人、没有国家可以对气候变化免疫，或者独自应对气候变化，我们需要作为一个人类整体来应对这个问题。” 她说。

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