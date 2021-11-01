新华社罗马10月31日电（记者康逸 沈忠浩）二十国集团领导人第十六次峰会10月31日在罗马闭幕，会议通过《二十国集团领导人罗马峰会宣言》，重申多边主义和国际合作在应对疫情、推动实现绿色公平增长等方面发挥的重要作用。

宣言说，二十国集团领导人同意进一步加强合作，共同应对疫情，特别关注最脆弱群体的需求。领导人决心运用所有可用工具，以应对疫情带来的负面影响，将继续维持经济复苏，避免过早退出支持措施，同时维护金融稳定和长期财政可持续性，防范下行风险和负面溢出效应，对供应链中断等影响经济的全球挑战保持警惕。

二十国集团领导人强调疫苗是抗击疫情最重要工具之一，重申疫苗广泛接种是全球公共产品，将加大努力，确保及时、公平、普遍获取安全、可负担、高质量、有效的疫苗、治疗和诊断工具，特别关注中低收入国家需求。

宣言说：“我们将采取措施，帮助发展中国家增加疫苗、关键医疗产品和原料供应，解决相关供应和融资限制。”

在应对气候变化方面，二十国集团领导人重申致力于全面有效落实《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》，在这关键十年采取减缓、适应和资金行动，体现共同但有区别的责任和各自能力原则，并考虑不同国情。领导人表示依然承诺《巴黎协定》目标，将全球平均气温升高幅度控制在低于2℃之内，并努力将其限制在工业化前水平以上1.5℃之内。

二十国集团轮值主席国意大利总理德拉吉在闭幕新闻发布会上说，“我们所知最好的合作形式是多边主义”，如果没有合作，人们在应对气候变化和消除贫困等问题上将一事无成。他呼吁二十国集团成员加快共同行动，以有效应对全球挑战。

为期两天的二十国集团领导人第十六次峰会以线上线下相结合方式举行。印度尼西亚将接任明年的二十国集团轮值主席国。

(责编：崔越、燕勐)