新华社英国格拉斯哥10月31日电（记者郭爽 许凤）《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会（COP26）10月31日在英国苏格兰格拉斯哥正式开幕。这是《巴黎协定》进入实施阶段后召开的首次缔约方大会，国际社会期待各方尤其是发达国家能真正落实减排承诺，共同行动以有效应对气候变化带来的危机和挑战。

受新冠疫情影响，原计划2020年召开的格拉斯哥气候变化大会延期一年。大会主席阿洛克·夏尔马当天在开幕式致辞说：“气候变化的脚步并未因新冠疫情暴发而暂停，我们共同的星球正变得更糟……如果我们现在就采取行动，携手行动，就可以保护我们珍贵的星球。”

2015年，《巴黎协定》在巴黎气候变化大会达成，并成为《联合国气候变化框架公约》下继《京都议定书》后第二份有法律约束力的气候协议，为2020年后全球应对气候变化行动做出安排。然而，由于分歧严重，在随后几次联合国气候变化大会上，各方未能就《巴黎协定》实施细则的核心遗留问题完成谈判。

因此，能否全面有效实施《巴黎协定》、各方能否落实已承诺的减排目标、发达国家能否兑现为发展中国家提供资金、技术、能力建设等方面的相关支持，以及全球能否在新冠疫情大流行背景下维护多边主义治理模式，构建公平合理、合作共赢的全球环境治理体系等将成为本届大会聚焦的重要话题。

“巴黎设定了目标，格拉斯哥必须让它成为现实。”大会主办方说。本届大会于10月31日至11月12日在格拉斯哥召开。据主办方介绍，大会将举行世界领导人峰会、《巴黎协定》框架下气候资金问题首次部长级对话以及多个针对不同议题的研讨会等活动。

坚定维护多边主义、尊重多边规则的强有力政治信号，落实《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》确立的共同但有区别的责任等原则和“国家自主贡献”制度安排，在尊重不同国情的基础上为应对全球气候变化作出贡献，是国际社会对本届大会的普遍期待。

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