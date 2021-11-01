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中国自主品牌新型电动车进入拉美

2021年11月01日09:02 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢10月31日电 （记者吴杰）在巴哈马交通和住房部长乔贝丝·科尔比－戴维斯和中国驻巴哈马大使戴庆利等嘉宾见证下，比亚迪新型电动汽车“汉”日前在巴哈马正式发布，中国自主品牌的四驱高性能版电动车进入拉丁美洲。

戴庆利大使表示，中国坚定致力于绿色发展，努力将气候变化挑战转变为后疫情时代绿色增长机遇。中国已连续八年成为全球可再生能源投资第一大国。我们高度赞赏巴哈马政府到2030年将可再生能源占比提高到30%的承诺，愿同巴方加强可再生能源领域合作，并提供力所能及的帮助。比亚迪公司在中国最早涉足新能源汽车，三年来，巴哈马EASY CAR SALES 公司与比亚迪公司密切合作，为中巴新能源合作树立了成功典范。

拉美地区国家近年来持续出台相关政策举措，推动绿色能源产业加速发展。而中国电动车起步较早，具有规模生产经验和比较完备的产业供应链，比亚迪、江淮、东风等自主品牌电动汽车逐渐走向海外。近日，比亚迪新型电动车即首批四驱高性能版比亚迪“汉EV”还陆续抵达了巴西、墨西哥、哥伦比亚、乌拉圭、多米尼加、哥斯达黎加等拉美国家，为当地民众带来新技术与绿色出行驾驶和乘坐体验，持续推动拉美的交通电动化进程。

(责编：艾雯、常红)

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