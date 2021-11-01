西班牙拉帕尔马岛老昆布雷火山已经喷发6周，迄今没有停止迹象，10月30日甚至发生火山喷发以来的最强地震。不过，越来越多游客前往该岛，欲一睹火山喷发的壮观景象。

监测数据显示，这座火山9月19日喷发以来，岩浆吞噬了900多公顷土地，相当于1300多个足球场面积。岩浆温度高达1300摄氏度，摧毁2500多栋建筑和多座香蕉种植园。

10月30日清晨，拉帕尔马岛遭遇5级地震，为火山喷发以来的最强地震。不仅拉帕尔马岛，同样隶属加那利群岛的特内里费岛、戈梅拉岛等岛屿也有震感。

据西班牙国家地理研究所提供的数据，这场5级地震发生在7时24分，震源深度为35公里。拉帕尔马岛当天发生22次地震，其中7次超过3级。

本轮喷发期间，火山周边地区频繁地震，动辄一天监测到三四十场地震。地震专家认为，这些地震的震源深度均超过30公里，对岛上居民不构成特别威胁。

尽管最近几天火山持续喷发，炽热岩浆不断涌入海中、继而冷却凝固成陆地，再加上地震频发，但是越来越多游客不惧危险，争相前往拉帕尔马岛，意欲观赏火山喷发的奇景。

据西班牙广播电视公司报道，万圣节假期期间，大量游客抵达拉帕尔马岛。不过，官方旅游数据尚未发布，暂不清楚游客规模。

当地政府禁止游客过度靠近火山，对旅游路线作出限制，并且免费提供旅游巴士，以确保游客停留在安全区域内。

西班牙中央政府及加那利群岛地方政府此前宣布锁定3亿欧元，用于拉帕尔马岛灾后重建。不少游客表示乐意出一份力，帮助当地重振旅游业。

游客奥尔加·雷诺索来自加那利群岛的富埃特文图拉岛。她告诉记者：“我们伸出援手的方式就是前来参观这座独一无二的火山。我们花钱住旅店、下馆子、租汽车，用这种方式作出贡献。”

拉帕尔马岛位于加那利群岛西北部，面积708平方公里。岛上人口大约8.3万，多数从事水果种植和旅游业，迄今疏散7000多人。这是该岛在过去100年间第三次火山喷发，上一次发生在1971年。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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