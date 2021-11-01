意大利总理马里奥·德拉吉10月30日说，二十国集团领导人罗马峰会确认支持向大型跨国企业征收最低15%企业税的国际税收制度改革方案，旨在防止跨国企业将利润转移至低税率经济体等做法。

【有待落实】

德拉吉说：“我们为实现更公平有效的国际税制达成历史性协议。”他表示，这是一项多边主义的成果。

德国总理安格拉·默克尔对媒体记者说，这一结果是“数字化时代推进公平的清晰信号”。

经济合作与发展组织2017年提出这一税制改革方案，为应对数字化经济时代对国际税收制度构成的挑战而设计“双支柱包容性框架”：一方面确保对大型跨国企业的利润征税权在各国间更公平地分配，要求跨国企业在其经营活动所在地、而非仅仅在其总部注册地纳税；另一方面，将全球最低企业税率设为15%，适用于年收入超过7.5亿欧元（约合8.7亿美元）的跨国企业。

今年7月的二十国集团财长和央行行长会议已经对这一税改方案予以支持。

经合组织秘书长马赛厄斯·科尔曼10月30日说，改革后的税制将“彻底打消世界各地企业为避税目的重组业务的意图”。据经合组织估算，实施15%最低企业税，全球每年税收可增加1500亿美元。

经合组织10月早些时候宣布，经济总量占全球九成以上的136个国家和地区支持这一税改方案。经合组织期望改革方案2023年开始落实。

美国有不少大型跨国技术企业如谷歌、苹果、脸书、亚马逊在欧洲广泛开展业务，但法国等一些国家指认这些企业利用欧盟税法漏洞，将部分营业收入转入地区内低税率国家如爱尔兰或荷兰，企业在经营地的纳税额与其赚取的巨额利润不相称。法国等国及欧盟近年已着手修订税法。

美国总统拜登今年1月上任后支持税改方案。尽管15%的税率标准低于拜登最初提议的21%，他仍在社交媒体对这一成果表示满意。不过，重新分配跨国企业利润征税权的方案先前在美国国会遭遇强烈反对，理由是美国互联网和技术巨头利益将受损。

【“妥协”方案】

在二十国集团之外，一些发展中经济体认为15%的最低税率仍不足以解决跨国企业避税问题。法新社报道，其中一个理由是当前全球平均企业税率大约为22%，本身就高于15%。

阿根廷经济部长马丁·古斯曼说，“跨国企业避税问题是全球化最有害的影响之一”，阿根廷原本希望将最低企业税率定在21%甚至25%。不过，阿根廷最终同意15%方案，而肯尼亚、尼日利亚、斯里兰卡、巴基斯坦仍在观望。

经合组织税务政策主管帕斯卡尔·圣阿芒说，最终协议是经过与发展中经济体谈判后达成，“反映对方大部分诉求”，但“它确实是一种妥协（方案）”。

法新社援引经济界人士的分析报道，谈判也对爱尔兰、爱沙尼亚、匈牙利等欧洲低税率国家作出让步，以换取支持。爱尔兰放弃原本12.5%的企业税率，条件是最低税率设定为15%，而非更高。（沈敏）（新华社专特稿）

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