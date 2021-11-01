黎巴嫩新闻部长涉也门战事相关言论引发的外交风波持续发酵。继沙特阿拉伯和巴林驱逐黎巴嫩大使后，科威特30日召回本国驻黎大使，并要求黎驻科使馆代办48小时内离境。

同日，另一个海湾国家阿拉伯联合酋长国为此事召见黎巴嫩大使。

黎巴嫩新闻部长乔治·库尔达希今年8月接受卡塔尔半岛电视台采访时，指认2015年沙特联合阿联酋、巴林、科威特、卡塔尔等海湾国家打击也门胡塞武装的军事行动为“侵略”，而胡塞武装在进行“自卫”。

2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特等国对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。

半岛电视台日前在一档节目中播放了上述采访片段，库尔达希的言论引发海湾国家强烈不满。沙特29日要求黎巴嫩驻沙特大使48小时内离境，同时召回驻黎巴嫩大使并暂停进口黎巴嫩商品。俄罗斯卫星通讯社援引外交相关消息来源报道，沙特甚至考虑与黎巴嫩断交。

科威特外交部30日通过科威特通讯社发表声明说，鉴于黎巴嫩政府未能成功处理库尔达希针对沙特和海湾合作委员会其他成员国“令人难以接受且应受谴责的”言论，科威特召回本国驻黎大使并驱逐黎驻科代办。

黎巴嫩外交部长阿卜杜拉·布·哈比卜取消前往英国格拉斯哥参加联合国气候变化大会的行程，与黎政府多名部长30日召开紧急会议，讨论对策。

他在会后说，黎巴嫩希望尽快解决与海湾国家的这一危机，重申对阿拉伯世界、尤其是沙特的责任。

他同时强调，组建不久的现任政府不会因此事集体辞职。

黎巴嫩总理纳吉布·米卡提29日晚与总统米歇尔·奥恩商议后与库尔达希通电话，呼吁后者“从国家利益出发作出恰当决定，以修复其他阿拉伯国家与黎巴嫩的关系”。美联社说，这相当于要求库尔达希辞职，以平息事态。

多名黎巴嫩前总理30日呼吁库尔达希为自己的言论沉重打击黎巴嫩与海湾国家关系而辞职。

不过，库尔达希拒绝就涉事言论道歉或辞职。他表示，相关采访录制于他被任命为新闻部长前，而他上任以来遵循政府政策，不公开发表个人意见。

沙特指认也门胡塞武装获得伊朗和黎巴嫩真主党支持。

据美联社报道，库尔达希与真主党的政治盟友关系密切，获得后者公开支持。

阿拉伯国家联盟30日发表声明，对黎巴嫩与海湾国家关系恶化表示忧虑，呼吁海湾国家“重新审视（对黎巴嫩）采取的措施，避免对黎巴嫩濒临崩溃的经济产生更多负面影响”。（郜婕）（新华社专特稿）

(责编：高歌、燕勐)