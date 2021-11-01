美国政府与欧盟10月30日在意大利首都罗马就欧盟输美钢铝关税达成协议，暂时平息双方持续3年的相关贸易争端。

在罗马参加二十国集团领导人峰会的美国商务部长吉娜·雷蒙多当天宣布，根据美欧双方达成的协议，美方将继续对欧盟钢铝产品征收关税，但将允许“一定数量”的欧盟钢铝产品免关税进入美国市场，欧盟则同意放弃提高报复性关税税率。她说，这项协议将有助于缓解供应链紧张、降低美国企业生产成本。

雷蒙多没有公布欧盟输美钢铝产品的免税配额，但强调协议规定从欧盟进入美国的钢材必须“完全”在欧盟境内生产。多家媒体援引消息人士的话报道，按照新协议，欧盟国家每年可向美国免税出口约330万吨钢材。

欧盟委员会负责贸易事务的执行副主席瓦尔季斯·东布罗夫斯基斯在社交媒体上说，欧盟与美国同意“暂停”关税争端，约定就钢铝有关贸易开展其他合作。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩和美国总统约瑟夫·拜登将于10月31日正式宣布相关协议。

拜登今年初就任美国总统后，致力于修复前政府时期受损的美欧关系。2018年6月，美国特朗普政府以维护“国家安全”为由，开始对从欧盟等经济体进口的钢铝产品加征关税。欧盟同月起实施反制，对多种美国产品加征关税，包括哈雷摩托车、李维斯牛仔裤和波旁威士忌等标志性美国产品，并计划从2021年6月起采取进一步反制措施。

欧盟原定今年把针对哈雷摩托车等美国产品的关税提高一倍，但今年5月宣布暂缓实施。双方约定今年12月1日前解决关税争端，如果届时达不成协议，欧盟将对美国产品提高关税。

美方加征关税前，欧盟每年向美国出口约500万吨钢材。美联社说，特朗普政府加征钢铝关税引发的贸易战不仅伤害了欧盟国家生产商，同时推升了美国相关企业的成本，也没有实现他声称的会给美国创造的就业岗位数量。（安晓萌）（新华社专特稿）

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