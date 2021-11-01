本报记者 赵晓霞

在此次亚洲文化遗产保护对话会上，还启动了“亚洲文化遗产保护青年大使计划”。

国家文物局供图

2017年8月28日，中国东南大学学生在尼泊尔文化遗产地工作时，引来当地儿童驻足观看。

新华社发

中国长城、中国秦始皇陵、孟加拉国巴凯尔哈特清真寺历史名城、伊拉克阿尔比尔城堡、阿曼巴赫莱要塞、哈萨克斯坦霍曼·艾哈迈德·亚萨维陵墓、卡塔尔祖巴拉考古遗址、叙利亚大马士革古城……积淀文明精华的亚洲文化遗产是亚洲辉煌历史、灿烂文化的物质载体和实证，是全人类共有的文化财富。

正如中国文化和旅游部部长胡和平在日前召开的亚洲文化遗产保护对话会上所言：“保护好传承好利用好亚洲文化遗产，是亚洲各国的共同责任。”

亚洲文化遗产保护：从理念到行动

时间回到2019年5月，中国国家主席习近平在亚洲文明对话大会开幕式主旨演讲中，提出“中国愿同各国开展亚洲文化遗产保护行动，为更好传承文明提供必要支撑”，这为全面深化中国与亚洲国家文化遗产合作、促进亚洲文明交流互鉴提供了全新思路。

2021年5月11日，中国国家文物局与阿富汗信息与文化部、巴基斯坦国家遗产和文化署分别签署《关于协同开展“亚洲文化遗产保护行动”的联合声明》，这是亚洲国家首次签署“亚洲文化遗产保护行动”双边合作文件，不仅是三国在双边合作领域的全新成果，而且标志着“亚洲文化遗产保护行动”正式从理念转变为行动，从愿景转变为现实，具有开拓性意义。

还是在今年5月，中国国家文物局与伊朗相关部门签署《关于协同开展“亚洲文化遗产保护行动”的联合声明》，这是两国文化遗产主管部门近十年来签署的第一份双边文件，标志着两国文化遗产合作进入了全新发展阶段。

据中国国家文物局副局长胡冰介绍，中国国家文物局目前正在分步骤与亚洲各国签署《关于协同开展“亚洲文化遗产保护行动”的联合声明》，在联合考古、文化遗产保护修复、世界遗产、博物馆展览交流、防止文物非法贩运和人才培养等领域务实合作，为中国与有关国家在双边文化遗产合作注入新的活力。

10月27日至28日，亚洲文化遗产保护对话会在北京以线上形式召开。会议期间，中国、亚美尼亚、柬埔寨、朝鲜、伊朗、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、叙利亚、阿联酋、也门等亚洲10国共同发起成立“亚洲文化遗产保护联盟”，搭建起亚洲文化遗产领域首个国际合作机制。同时，还启动了“亚洲文化遗产保护青年大使”计划，宣布设立“亚洲文化遗产保护基金”，发布了《关于共同开展亚洲文化遗产保护行动的倡议》。

“亚洲文化遗产保护对话会是为实现亚洲精彩和传奇的未来所迈出的一步。我们相信，亚洲国家的遗产保护将以某种其他方式得到提升并惠及各方。”国际古迹遗址理事会执委哈雅塔·斯瑞法塔娜说。

亚洲各国：共同探索文化遗产保护机制

国际文化财产保护与修复研究中心总干事韦伯·恩多罗表示，亚洲是古代文明的摇篮，拥有历史城镇、文化景观、自然遗产等丰富多样的遗产，这些文化遗产是整个人类创意与灵感的无限源泉。

“亚洲国家的紧密合作、交流互鉴，对于保护亚洲文化遗产、塑造亚洲文明共同未来至关重要。”中国文化和旅游部副部长、国家文物局局长李群说。

回溯过往，亚洲各国重视文化遗产保护，开展了一系列交流合作。李群表示，始于1993年的吴哥古迹国际保护行动，是多国合作模式和跨学科综合保护利用的全球典范。1995年，在乌兹别克斯坦成立了国际中亚研究所。2000年，东南亚国家联盟在泰国通过《文化遗产宣言》。2017年，澜湄6国发出《澜湄流域国家文化遗产保护与推广合作交流昆明倡议》。这些项目都是亚洲国家长期以来共同推进亚洲文化遗产保护的积极探索与有益实践。

联合国教科文组织副总干事曲星表示，许多亚洲国家积极参与联合国教科文组织的文化公约，体现了该地区对保护人类共同遗产的重视。中国56项世界遗产中，中国与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦联合申报的“丝绸之路：长安—天山廊道的路网”是跨国遗产，正是几方共同努力的成果。

但同时值得关注的是亚洲文化遗产面临的挑战，受城市发展、自然灾害、武装冲突等影响，有些文化遗产惨遭劫难。根据联合国教科文组织世界遗产中心数据，全球濒危世界文化遗产约有50%位于亚洲。

在叙利亚文化部部长卢布娜·莫卡维德看来，文化遗产不仅属于当地人民，也属于全人类。“我们必须采取有效和智慧的措施，来应对自然灾害、人为破坏乃至文化全球化对文化遗产保护和发展带来的诸多挑战，我们也应重视对于文化遗产的宣传和记录，依托丝绸之路，迈出全人类文化遗产保护的重要一步。”

就此，相关专家指出，开展亚洲文化遗产保护行动，正逢其时。

中国：从受益者到积极贡献者

与亚洲国家的文化遗产合作是中国文物对外交流合作的重头戏。中国国家文物局积极与亚洲国家在联合考古、文物保护修复、世界遗产申报与管理、展览交流等文化遗产领域开展合作。数据显示，中国与15个亚洲国家开展了28项联合考古项目，通过对丝绸之路和海上丝绸之路重要遗址的勘探发掘，助力探究亚洲文明脉络；中国与沙特组成联合考古队，在沙特红海之滨塞林港遗址开展联合考古，证实了古代中国与阿拉伯半岛和红海地区发生过密切交往。

“中国曾是文化遗产国际合作的受益者，如今已成为亚洲文化遗产保护修复合作的积极贡献者，身份变了。”胡冰说。

1998年，中国政府在柬埔寨吴哥古迹周萨神庙实施了首个历史古迹修复合作项目，之后中国已在柬埔寨、蒙古、乌兹别克斯坦、尼泊尔、缅甸、吉尔吉斯斯坦等6个亚洲国家合作开展了11项历史古迹保护修复项目。其中，吴哥古迹修复项目已进行至第三期——对王宫遗址开展保护修复，并与印度共同担任柏威夏寺国际协调委员会主席国。乌兹别克斯坦希瓦古城修复项目是中国政府参与柬埔寨吴哥历史古迹保护修复之后，第二次大规模在周边国家参与文化遗产保护行动。2019年12月，为期3年的中国援助乌兹别克斯坦花剌子模州历史文化遗迹修复项目通过内部竣工验收。

伊拉克文化、旅游和文物部部长哈桑·纳赫姆表示，中国自上世纪90年代起，特别是近15年来，一直以保护文化遗产的积极理论和实践而闻名于世。新的文化遗产类型的认可，夯实了中国文化遗产保护事业的理论基础，从而更加清晰地把握了文化遗产真实性、完整性的保护理念。

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