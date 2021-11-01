人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

日本执政联盟赢得国会众议院选举

2021年11月01日08:28 | 来源：新华网
小字号

　　新华社东京11月1日电（记者郭丹）根据日本媒体1日凌晨公布的选举结果，联合执政的自民党和公明党赢得日前举行的日本第49届国会众议院选举，所获席位大幅超过半数。

　　结果显示，自民党和公明党在众议院465个席位中获得293席，大幅超过日本首相、自民党总裁岸田文雄选前设定的胜负线233席，自民党和公明党将继续联合执政。

　　结果显示，自民党获得261席，减少15席；公明党获得32席，增加3席。在野党方面，立宪民主党获得96席，减少13席；日本维新会获得41席；国民民主党和日本共产党分别获得11席和10席；令和新党和社会民主党分别获得3席和1席。

　　10月31日，日本举行第49届国会众议院选举，1051名候选人争夺465个席位，朝野9个党参与。据日本媒体统计，此次选举投票率为55.95%，较2017年众议院选举高了2个百分点。

　　日本国会众议院选举每4年举行一次，采取小选区制与比例代表制并立的选举制度，465个议席中小选区为289个，比例代表176个。小选区由选民直接对候选人进行投票，得票最多者当选；比例代表选区则由选民对各政党进行投票，根据得票数多少，按一定比例给各政党分配议席。

(责编：崔越、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部