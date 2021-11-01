本报记者 朱玥颖

“面对气候变化加剧、生物多样性丧失、自然资源短缺等挑战，实现联合国可持续发展目标任务更加紧迫。联合国生物多样性大会（第一阶段）上，中国推动了各国在生态环境保护方面的合作，共商全球生物多样性治理新战略，取得丰硕成果。”联合国教科文组织驻华代表处代表夏泽翰日前在接受本报记者采访时表示，“昆明宣言”的通过，展示了中国推动生物多样性治理迈上新台阶。

夏泽翰表示，近年来，中国生态文明建设取得显著成效，建立绿色低碳循环经济体系，“绿水青山就是金山银山”的理念深入人心，这些都体现出中国政府在保护生物多样性方面的坚定决心和务实态度。“中国生态文明建设经验值得借鉴。希望更多国家了解中国智慧，推进全球环境治理进程。”

夏泽翰是水利专家，对河湖综合治理尤为关注。从2016年开始，中国全面推行河长制，通过守好生态底线，加强水资源保护和流域水环境治理等措施，实现了水资源质量持续改善。截至2020年年底，全国地级及以上城市黑臭水体消除比例已达到98.2%。夏泽翰表示，在这么短的时间内，中国在河湖整治方面取得显著进展，令人敬佩。

中国是联合国教科文组织创始国之一，多年来，中国和联合国教科文组织进行了广泛务实的合作。夏泽翰表示：“中国是联合国教科文组织重要的成员国。在生态环保领域，中国不仅做好自己的工作，提出人与自然和谐共存的中国方案，也积极推动了联合国教科文组织的工作。”

今年是联合国教科文组织“人与生物圈计划”发起50周年。目前，中国34家自然保护地被列为世界生物圈保护区。夏泽翰对此高度评价。他说，中国初步建成了全球最大的生物圈保护区国家网络之一，也是实施“人与生物圈计划”最成功的国家之一。

自2003年起，为积极响应联合国教科文组织倡议，中国开始创建世界地质公园。截至2020年7月，中国已有41处世界地质公园，总数稳居世界首位。当前，中国正加快构建以国家公园为主体的自然保护地体系，逐步把自然生态系统最重要、自然景观最独特、自然遗产最精华、生物多样性最富集的区域纳入国家公园体系。夏泽翰表示：“中国推行的自然保护地体系也是世界地质公园保护的有效措施。”

多年来，夏泽翰致力于推动联合国教科文组织与中国水利水电科学研究院和首都师范大学等中国科研机构和高校的合作。夏泽翰也于2019年获得中国政府友谊奖。

夏泽翰强调，当前，世界比以往任何时候都更加需要多边主义，扭转生物多样性丧失和退化也需要各国共同努力。期待各国携手合作，共建地球生命共同体。

《 人民日报 》（ 2021年11月01日 17 版）

(责编：袁勃、郝江震)