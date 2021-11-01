本报记者 孙广勇 张朋辉 张远南

美国、英国和澳大利亚不久前宣布建立所谓“三边安全伙伴关系”并计划开展核潜艇合作。国际社会对此表示严重关切，认为此举违背了《不扩散核武器条约》精神，对国际核不扩散体系造成巨大冲击，并可能诱发新一轮军备竞赛，给地区和平稳定发展带来严峻挑战。

印尼国会负责防务和外交事务的第一委员会成员戴夫·拉克索诺近日在印尼国会发表的一份声明中说，美英澳核潜艇合作将对东盟地区安全和稳定产生影响，印尼国会要求政府立即采取外交应对措施。印尼不希望东盟因“三边安全伙伴关系”而分裂。

印尼外交部发表声明指出，印尼“对地区持续的军备竞赛和军事力量的投放感到非常担忧”。印尼外长蕾特诺在与马来西亚外长赛夫丁举行的联合记者会上表示，双方对澳大利亚在“三边安全伙伴关系”框架下发展核潜艇深表关切。各方必须继续努力维护本地区和平与稳定，避免目前态势导致军备竞赛。

马来西亚总理伊斯迈尔在总理办公室发表的一份声明中表示，“三边安全伙伴关系”将加剧紧张局势，可能引发地区军备竞赛。马来西亚国防部长希沙姆丁表示，马方敦促澳大利亚国防部长达顿同东盟现任轮值主席国文莱以及柬埔寨、缅甸、老挝、越南接洽，听取各国对“澳英美联盟”的看法，回应东盟国家就地区安全的关切。

菲律宾总统府发言人洛克表示，总统杜特尔特担心澳大利亚、美国和英国宣布成立的联盟可能会引发一场核军备竞赛。

巴基斯坦参议院国防委员会主席穆沙希德·侯赛因说，“澳英美联盟”的建立体现了冷战思维，是“在错误的时间以错误的理由达成的错误交易”。他表示，亚太地区需要和平、安全与合作，然而该联盟正在埋下新冷战的种子，将给本地区带来新的冲突。

据朝中社报道，朝鲜外务省谴责美国同英国、澳大利亚建立“三边安全伙伴关系”，并向澳大利亚转让核潜艇建造技术的决定，认为此举是破坏亚太地区的战略平衡、引发连锁式核军备竞赛的“十分危险的行径”。朝鲜外务省报道局对外报道室长在回答记者提问时说，白宫发言人称此决定是“为了印太地区的安全”，这一言论意味着只要符合本国利益，任何国家传播核技术都无妨，这恰好证明破坏国际核不扩散机制的主谋正是美国。这位外务省官员表示，美国新政府上台后所表现出的双重标准行为更加明显，不仅破坏了普遍的国际准则和秩序，还严重威胁世界和平与稳定。

基里巴斯总统内希·马茂指出，作为美英核试验的受害者和太平洋岛国成员，基里巴斯对澳发展核潜艇表示关切，认为澳开展任何核领域合作都应先与邻国商议。

俄罗斯外交部无任所大使马什科夫表示，美英澳“三边安全伙伴关系”给地区安全带来风险。他说，俄方正在密切关注美英澳三边安全伙伴关系可能产生的后果。俄方注意到，在“三边安全伙伴关系”框架下，在无核武器国家澳大利亚部署核潜艇可能会给国际和地区安全稳定局势带来潜在风险。

马来西亚政治学者李佩敏认为，“三边安全伙伴关系”将增加地区国家恐慌，可能导致地区军备竞赛，破坏地区稳定。李佩敏说，美国在很多问题上都持双重标准，在核不扩散方面也是如此。

越南外交学院副院长黄英俊在越南《世界与越南报》和《国际研究基金会》网站撰文说，“三边安全伙伴关系”有可能给本地区局势制造新的不稳定，带来负面影响。

泰国法政大学比里·帕侬荣国际学院教授杨保筠认为，美英与澳大利亚开展核潜艇合作是一种打“擦边球”的做法。澳大利亚拥有铀矿资源并开采出口，如果在美英技术支持下发展核潜艇，澳方将很有可能在核材料加工方面取得进展，这将增加核扩散的风险。

澳大利亚知名战略专家休·怀特说，澳大利亚与美国、英国的核动力潜艇交易充满风险，使亚洲面临再次陷入“冷战”的风险。

泰国《今日曼谷报》执行总编辑卜瓦纳表示，目前东盟各国正集中精力应对复杂严峻的新冠肺炎疫情，恢复经济。“三边安全伙伴关系”的成立无疑将给地区国家增添新的压力，影响东盟抗疫复苏计划。

泰国国家研究院研究员苏拉西·塔纳唐表示，在“三边安全伙伴关系”框架下，澳大利亚将首次拥有核潜艇，获得核技术转让意味着有可能将其转用于发展核武器技术，且此次合作涉及武器级的高浓铀，将造成核扩散风险，并对亚太地区和平、稳定和安全构成威胁。塔纳唐认为，各国应秉持共同、全面合作和可持续安全理念，推动安全合作，构建具有地区特色的安全治理框架，才能更有效地维护地区和平、稳定与发展。

（本报曼谷、布鲁塞尔、北京10月31日电）

《 人民日报 》（ 2021年11月01日 17 版）

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