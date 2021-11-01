本报记者 王骁波 肖新新 龚 鸣 王新萍

新冠肺炎疫情发生以来，中国秉持人民至上、生命至上理念，发挥自身优势，着力提升全球疫苗供应水平，帮助发展中国家实现疫苗本地化生产，落实将中国疫苗作为全球公共产品的郑重承诺，以实际行动推动全球疫苗公平可及。中国坚定站在国际抗疫合作的第一方阵，携手各方共同佑护各国人民生命和健康。

尽力援助，展现大国责任担当

“中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献。”2020年5月，习近平主席在第七十三届世界卫生大会视频会议开幕式上作出庄严承诺。

国不以利为利，以义为利也。当疫苗尚未进入应用阶段时，当一些国家声称“开发疫苗首先解决国内需求”时，中国于2020年10月加入“新冠疫苗实施计划”，以实际行动促进全球疫苗公平分配；在国内批准疫苗附条件上市后，中国开始应外方需求提供疫苗，今年2月1日提供首批疫苗援助。

中国实施了新中国成立以来规模最大的全球人道主义行动：截至10月底，中国已向100多个国家和国际组织提供超过16亿剂疫苗，今年全年将对外提供超过20亿剂；中国正同16个国家开展疫苗联合生产，初步形成7亿剂的年产能；在向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元基础上，年内再向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗；截至9月上旬，已向200多个国家和地区提供3200多亿只口罩、39亿件防护服、56亿人份检测试剂盒。

中国对外提供的疫苗总量中，超过九成流向亚非拉等发展中国家。中国疫苗是许多发展中国家第一批获得的疫苗。一支支中国疫苗被送往世界上最需要的地方，为守护生命构筑坚强护盾。安提瓜和巴布达总理布朗高度评价，当一些国家仍在囤积疫苗之际，中国的慷慨援助更显珍贵。法国前总理拉法兰说，中国积极开展国际抗疫合作，展现大国责任担当，人类卫生健康共同体理念由此更加深入人心。

合作生产，助推疫苗自给自足

“中国将尽己所能对外提供更多疫苗，支持本国疫苗企业向发展中国家进行技术转让，开展合作生产。”从疫苗援助和出口，到共同开展临床试验，再到合作生产疫苗，作为最早承诺将疫苗作为全球公共产品的国家，中国既授人以鱼亦授人以渔，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出重要贡献。疫苗国际合作正在多国收获丰硕果实。

——在马来西亚首都吉隆坡郊区的一家工厂里，中国科兴新冠疫苗原液源源不断地被分装成小瓶，在马本土完成最终生产。这被看作马来西亚制药业的一个里程碑。

——在埃及吉萨省阿古扎区，一剂剂用中国科兴疫苗原液生产的新冠疫苗从当地企业流水线上传送出来，几天之内就实现了首批100万剂量产。世卫组织驻埃及代表纳伊玛·加西尔表示，中埃合作生产疫苗将进一步推动非洲地区的抗疫进程。

——在阿尔及利亚东部城市君士坦丁，中阿合作生产的新冠疫苗项目于9月29日正式投产，10月即可生产100万剂疫苗，明年年产量有望达9600万剂，满足阿国内需求并出口至非洲其他国家。阿尔及利亚总理阿卜杜拉赫曼表示，阿中合作极大地提高了阿疫苗自主生产能力，保障了国民健康安全。

在乌兹别克斯坦，中国研发的新冠重组蛋白疫苗正式投产，目前的生产线每天可生产新冠疫苗约30万剂，年产约1亿剂；在塞尔维亚，欧洲地区首家中国疫苗工厂已经奠基，将于明年开始生产中国国药新冠疫苗；在智利，科兴公司将投资建造一个疫苗研发中心和一家疫苗生产厂，帮助拉美打造更具韧性的疫苗产品生产、供应和分发链。

截至目前，中国已与超过20个国家的相关机构合作开展Ⅲ期临床试验，并向有疫苗合作需求的国家提供相应技术支持。《纽约时报》评论说，中国疫苗有望成为“发展中国家的生命线”。

墨西哥普埃布拉自治大学教授罗伊纱表示，中国帮助更多发展中国家实现新冠疫苗本地化生产，助推疫苗自给自足。这是中国开展国际抗疫合作的一大亮点。斯里兰卡共产党总书记维拉辛哈说，中国努力满足发展中国家对疫苗的期待，积极推动构建人类命运共同体。

凝聚共识，搭建多边合作平台

“我们愿同国际社会一道，推进疫苗国际合作进程，推动构建人类命运共同体。”疫情发生以来，中国通过二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会、全球健康峰会、亚太经合组织领导人非正式会议等多边会议，在全球范围内凝聚抗疫共识，推动构建人类卫生健康共同体。

今年6月，中方同28国共同发起“一带一路”疫苗合作伙伴关系倡议，倡导加强疫苗援助、出口、联合生产等合作，呼吁开展开放、公平、非歧视的国际疫苗合作。

7月，中方主办新冠疫苗合作企业对话会，聚焦新冠疫苗的需求、供应、采购和共同生产等。巴基斯坦国家卫生研究所执行董事阿穆尔说，中国毫无保留地帮助其他国家，专门派团队到巴推动疫苗项目合作，“在最艰难时刻与巴基斯坦人民紧密团结在一起”。

在8月举办的新冠疫苗合作国际论坛期间，中方同22个国家共同发表《新冠疫苗合作国际论坛联合声明》，认为应秉持人类卫生健康共同体理念，进一步采取共同行动，与企业和利益攸关方接触，并支持他们参与疫苗国际合作，增加疫苗产量，提升本地生产能力，共同促进全球疫苗公平、可负担、及时、普遍、合理分配。

成立金砖国家疫苗研发中国中心，推动金砖国家疫苗研发中心在线上尽快启动；开展“中国—东盟疫苗之友”合作，并愿依托该机制打造区域疫苗生产和分配中心；构建中国—中亚卫生健康共同体，打造全方位疫苗伙伴关系……推进疫苗国际合作，中国从不谋求任何地缘政治目标，从不附加任何政治条件。俄罗斯总统普京说：“中国向遭受疫情的国家及时伸出援助之手，为国际社会树立了良好典范。”阿根廷拉普拉塔国立大学国际关系研究所中国研究中心主任司芙兰表示，中国正以加强国际抗疫合作的实际行动，推动构建人类命运共同体。

休戚与共，风雨同舟。中国支持各方提升自主抗疫能力的实践，必将为人类最终战胜疫情汇聚磅礴力量；中国同各方深化疫苗合作的行动，必将为构建人类卫生健康共同体提供有力支撑；中国同各方守望相助、共克时艰的故事，必将在人类抗疫史上留下浓墨重彩的篇章。

《 人民日报 》（ 2021年11月01日 17 版）

(责编：袁勃、郝江震)