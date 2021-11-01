10月30日，国家主席习近平在北京以视频方式出席二十国集团领导人第十六次峰会第一阶段会议并发表重要讲话，提出“团结合作，携手抗疫”“加强协调，促进复苏”“普惠包容，共同发展”“创新驱动，挖掘动力”“和谐共生，绿色永续”5点建议，强调二十国集团作为国际经济合作主要论坛，要负起应有责任，为了人类未来、人民福祉，坚持开放包容、合作共赢，践行真正的多边主义，推动构建人类命运共同体。

接受本报记者采访的外国各界人士认为，习近平主席就团结抗疫、经济复苏、全球治理等提出的建议意义重大，为凝聚国际共识、促进共同发展，携手共建更加美好的未来指明了方向。

“中国始终站在发展中国家一边”

意大利洛伦佐·梅迪奇国际关系研究所专家法比奥·马西莫·帕兰迪表示，公共卫生治理是当前全球面临的重要议题。“战胜疫情需要多边主义和全球合作；实现和平与健康，需要所有国家携手努力。”他高度评价中国为全球抗击疫情所作努力：“无论是援助防疫物资、交流抗疫经验，还是提供疫苗援助、开展联合生产，中国为各国尤其是发展中国家抗击疫情提供了巨大支持。”

“中国积极推动国际抗疫合作、完善全球卫生治理，为确保疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出重要贡献。”墨西哥国立自治大学国际关系中心研究员伊格纳西奥·马丁内斯表示：“加强国际合作、践行真正的多边主义，对构建人类命运共同体、共创人类美好未来至关重要。”

泰国中华总商会主席纳隆萨表示，早在疫情暴发初期，中国就提出新冠疫苗应该成为全球公共产品。截至目前，中国已向100多个国家和国际组织提供超过16亿剂疫苗。中国以实际行动展现了大国担当。

印度尼西亚国际战略研究中心中国研究中心主任维罗妮卡表示，中国支持疫苗企业同发展中国家联合研发生产，促进全球疫苗公平分配，为全球抗疫事业作出了表率。

澳大利亚澳中工商业委员会北领地分会主席戴若·顾比表示，疫情仍在蔓延，唯有团结合作、携手抗疫，才能真正找到出路。“中国将新冠疫苗作为全球公共产品，让许多发展中国家受益良多。这也再次表明，中国始终站在发展中国家一边，维护国际公平正义。”

“倡导共同发展，努力不让任何一个国家掉队”

“作为国际经济合作主要平台，世界迫切需要二十国集团发挥宏观经济政策协调作用，以减少贸易壁垒，维护多边主义。”日本中央大学教授梶田幸雄尤为关注中方倡议举办产业链供应链韧性与稳定国际论坛，认为这对于畅通世界经济运行脉络、推动世界经济复苏具有重要意义。

帕兰迪表示，中国正在推进更高水平开放、高质量共建“一带一路”，为全球发展贡献力量。“中国为全球减贫事业和农业创新发展所作的贡献，就是看得见的、实实在在的案例。倡导共同发展，努力不让任何一个国家掉队，中国展现出大国情怀。”

维罗妮卡表示：“中国发起‘全球发展倡议’，呼吁国际社会加强合作，为全球共同发展指明了方向，有利于推动国际社会共同应对挑战，尽早实现经济复苏。”

气候变化是当前各国面临的共同挑战之一，中方重申将践信守诺，携手各国走绿色、低碳、可持续发展之路。在沙特工程师协会会员恩·穆罕默德·曼苏尔看来，中国在改善国内环境的同时，与世界分享绿色技术、经验和成果，积极支持发展中国家发展清洁能源。“在应对气候变化国际合作方面，中国走在世界前列。”

“作为负责任的大国，中国积极推动构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系，为应对全球气候变化贡献了中国智慧和中国力量。”纳隆萨表示。

“中国正引领全球数字经济健康有序发展”

帕兰迪表示，作为全球数字经济发展最快的国家之一，中国在数字治理方面积累了丰富经验。他期待中国继续向发展中国家分享发展经验，积极参与数字经济国际合作，在维护和完善多边数字经济治理机制上发挥重要作用，也期待意大利和中国加强数字经济领域合作。

泰国中华总商会副主席奔勇表示，新冠肺炎疫情防控期间，大量数字经济的新业态新模式涌现，在助力疫情防控、保障人民生活、推动经济复苏等方面发挥了不可替代的作用。

中国—沙特阿拉伯商务理事会理事纳伊夫·穆卜提表示，中国的数字经济发展迅速，是数字技术投资大国。全球经济可以通过数字经济带来的确定性，来应对经济复苏过程中的多重不确定性和复杂性。

“中国在数字经济创新方面走在世界前列，并努力加强数字经济前沿领域的国际合作。”梶田幸雄表示，推动数字产业化和推进产业数字化转型，有助于发展中国家增强自身经济实力，也有利于在世界范围内缩小区域间经济差距。

维罗妮卡注意到，中国电商企业在印尼、泰国等东盟国家都取得了不错的发展成绩。“东盟与中国深入开展数字经济合作，将为地区各国创造新的就业，有利于各国实现共同发展。”

沙特阿拉伯国王大学教授穆罕默德·本·阿卜杜拉阿齐兹·阿勒塔维姆表示，在数字基础设施建设和理念创新等诸多方面，中国都处于引领地位。沙特与中国在数字经济领域加强合作，将为沙特可持续发展带来重要驱动力。

韩国西江大学技术经营管理学院院长丁有信表示，当前，中国在人工智能、区块链、云计算、物联网等数字经济的核心技术方面都处于世界领先水平。与此同时，中国还致力于消除“数字鸿沟”，加强地区间的协同发展，“中国正引领全球数字经济健康有序发展”。

（本报北京、罗马、墨西哥城、曼谷、雅加达、堪培拉、东京、开罗、首尔10月31日电 记者俞懿春、韩晓明、韩硕、彭敏、孙广勇、徐伟、陈效卫、岳林炜、沈小晓、张悦）

《 人民日报 》（ 2021年11月01日 02 版）

(责编：袁勃、郝江震)