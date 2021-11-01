新华社罗马10月31日电 当地时间10月31日，意大利总理德拉吉在罗马会见访问意大利的国务委员兼外长王毅。

王毅首先转达中国领导人对德拉吉的亲切问候，祝贺二十国集团罗马峰会取得圆满成功。王毅表示，中意关系保持良好发展势头，两国应做到三个“相互”。一是相互尊重。中意都是文明古国，能够以包容心态看待对方的发展，平和接受彼此的不同。二是相互开放。中方愿扩大进口意优质产品。希望意方为中国企业提供开放、公平、非歧视的营商环境。意方的先进技术和中方的超大规模市场相结合将为两国互利合作提供持久动力。三是相互支持。双方要相互支持北京和米兰相继举办冬奥会，相互照顾彼此的核心利益，希望意方继续坚持一个中国政策。

德拉吉请王毅转达对中国领导人的诚挚问候。德拉吉赞同意中双方应相互尊重、相互开放、相互支持，表示意方坚持一个中国政策，支持北京冬奥会。意方不会对中国企业采取歧视政策。意方愿就应对气候变化等议题同中方加强沟通协调。

双方还就中欧关系交换意见。王毅强调，中欧是伙伴而非对手，是合作者而非竞争者。希望欧方坚持战略自主、排除各方面干扰，凝聚对话合作共识。相信意方会为中欧关系的健康发展发挥积极作用。德拉吉表示，意方支持加强欧中战略伙伴关系，愿同中方共同规划筹备好下阶段双方重要议程。

双方还就阿富汗问题等交换了看法。

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